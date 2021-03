PRVENSTVO HRVATSKE U VATERPOLU – Makarani slavili u Zadru

Liga za opstanak – 14. kolo

Zadar 1952 - Galeb MR 13 : 20 (1:4, 2:4, 5:7, 5:5)

Zadar. Plivalište Višnjik.

Suci: Leo Kuzmanić i Slaven Šivčević. Delrgat: Bojan Krvavica.

Zadar 1952: D. Bajić (5 obrana), Martinović 2, Elrešk, Bašić, Čačić 3, Frakić, Donđivić, Cicero 1, Šimac, Stanić, Zelić 5, Tomić 2, Brala. Trener: Goran Jovančević.

Galeb MR: Podrug (7 obrana), Rašić, Bućan 1, Kuzmanić 2, Čondić-Kadmenović 4, Vukić 4, Vodopivec, Antonijević 2, Šarić 2, N. Popović 1, B. Popović 4, Topić (2 obrane), Ravlić. Trener: Milovan Čović.

Peterci: Zadar 1952 1-1, Galeb MR 3-3

Realizacija igrača više: Zadar 1952 3-7, Galeb MR 2 -8

U Ligi za opstanak odigrana je samo jedna utakmica. Medveščak je bio slobodan dok je susret između KPK i POŠK-a odgođen zbog koronavirusa. Zadrani su protiv Makarana odigrali napadački najefikasniju ovosezonsku utakmicu (do sada su najviše pogodaka (12) postigli na gostovanju kod Galeba), no ni to im nije pomoglo da prekinu niz poraza koji je sada narastao na 13. Još jednom se potvrdilo da se u Prvoj ligi ne može biti konkurentan bez ponekog iskusnog igrača. Takvih u Zadru nema pa je samo bilo pitanje konačne razlike s kojom će Galeb slaviti. U nastavku Lige za opstanak još se trebaju odigrati dva kola, a među dva kluba koji će igrati u četvrtfinalu doigravanja izglede ima njih čak četiri. Jedini koji je ispao iz svih kombinacija je Zadar 1952, a Makarani su se s ova tri boda izjednačili s Korčulanima. Oba ova kluba do sada su odigrala 12 utakmica, a utakmicu manje ima Medveščak i dva boda više. Ovdje je velika „gužva“ za dva mjesta koja vode u završnicu prvenstva.

U Ligi za prvaka prije kraja ligaškog dijela natjecanja i početka doigravanja čak tri momčadi su bodovno poravnati – Jug AO, Mladost i Jadran. Matematički, sve tri momčadi imaju izglede osvojiti startnu jedinicu, iako je njoj u ovom trenutku najbliži dubrovački Jug.

Rezultati Lige za opstanak:

Zadar 1952 – Galeb MR 13 : 20, KPK – POŠK – odgođeno , Medveščak je bio slobodan.

Poredak:

Medveščak 12, KPK 10, Galeb MR 10, POŠK 9, Zadar 1952 0

Iduće kolo:

31. 03. – POŠK – Galeb MR

Rezultati Lige za prvaka:

Mladost – Solaris 12 : 6, Mornar BS – Primorje EB 9 : 12, Jug AO – Jadran 13 : 15

Poredak: Jug AO 33, Mladost 33, Jadran 33, Primorje EB 27, Mornar BS 18, Solaris 18

J. Kovačević/arhiva MP