Prva HMNL – 16. kolo

Još se trebaju odigrati dva kola futsal prvenstva Hrvatske, a jedino je sigurno kako će omiški Olmissum osvojiti prvo mjesto uoči doigravanja. Isto tako izgledi Osječana za opstanak u prvom futsal rangu svedeni su na minimum. Pobjedom nad makarskim Novim vremenom Crnica se uključila u borbu za drugo mjesto, a tome se nadaju i igrači Futsal Dinama. Alumnus je osigurao prvoligaški opstanak, a blizu toga su Vrgorac i Universitas. Nebesko-plavima iz Tinova grada potrebno je u dva zadnja kola osvojiti jedan bod kako bi izbjegli igranje kvalifikacija za opstanak u 1. ligi, a to isto vrijedi i za splitske „studente“. Dubrovački Square još ne zna za pobjedu u nastavku prvenstva, a žele li i u idućem prvenstvu igrati prvoligaški nogomet u Gospinu polju morat će osvojiti još barem dva boda. Omišani su izborili vrijednu pobjedu nad Futsal Dinamom, a do nje su došli dobrom igrom u drugom poluvremenu. Mreže se u prvom nisu tresle, a nakon što ih je Pavić u 25. minuti doveo u početno vodstvo do kraja susreta još su tri puta tresli mrežu zagrebačkih „modrih“. Šibenčani su u dvoboju sa Novo vrijeme Apfelom pokazali svoje bolje lice i pobjedom se uključili u borbu za drugo mjesto. Na Baldekinu se vidjela prava rovovska bitka u kojoj se teško dolazilo do prigoda, a domaći su poveli u 14. minuti pogotkom Šamije. Kapetan domaćih Dragan Vuković podebljao je prednost Crnice u 29. minuti, a Brazilac Pulinho vratio je neizvjesnost minutu potom. Sve dileme što se tiče konačnog rezultata nestale su 7 sekundi prije kraja kada je vratar domaćih Franko Bilić zabio za konačnih 3:1. Malonogometaši Vrgorca visokom pobjedom nad nekompletnim Osijekom potvrdili su opstanak u ligi i najavili borbu za play-off. Nebesko-plavi su veliki posao odradili u prvom poluvremenu koje su riješili u svoju korist rezultatom 4:0. U nastavku je trener domaćih dao priliku igrati svim raspoloživim igračima, a borbeni gosti to su iskoristili i postigli dva pogotka. Uspinjači je trebala pobjeda na domaćem terenu kako bi se približila mjestu koje vodi u doigravanje za prvaka, a Universitasu kako osigurali doigravanje. Na kraju je momčad iz Splita došla do zlata vrijedne pobjede koja im po svemu sudeći jamči igranje prvoligaškog futsala i u idućoj sezoni. Alumnus i Square u Sesvetama su odigrali 2:2, premda je domaćin u fva navrata imao prednost na kraju je uknjižio samo bod. On Alumnusu donosi opstanak, a Dubrovčani će morati osvojiti još barem dva kako bi bez stresa dočekali kraj prvog dijela prvenstva.

Rezultati:

Olmissum – Futsal Dinamo 4 : 0, Crnica – Novo vrijeme Apfel 3 : 1, Vrgorac – Osijek Kelme 6 : 2, Uspinjača Gimka – Universitas 1 : 3, Alumnus Sesvete – Square 2 : 2

Poredak:

Olmissum 40, Novo vrijeme Apfel 28, Crnica 27, Futsal Dinamo 26, Alumnus Sesvete 21, Universitas 20, Vrgorac 20, Square 19, Uspinjača Gimka 14, Osijek kelme 10

Lista strijelaca:

14 – Duško Martinac, Dario Markić

13 – Igor Osredkar, Saša Subotić,

12 – Andrej Pandurević, Ivan Gotovac, Dragan Vuković

11 – Silvije Toth

10 – Nikola Pavić

9 – Mihovil Prgomet, Vlado Andrijašević, Marinko Šamija

8 – Josip Šalaj, Matej Horvat, Vitor Hugo de Lima

7 – Hrvoje Cvijetković, Filip Kosor, Nikola Badrov, Haron Đanković

Jakov Kovačević