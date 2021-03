RUKOMET 2. HRL-JUG (ŽENE) – Makarke primile rekordnih 43 pogotka

Rukometašice Makarske poražene su visokim rezultatom na domaćem parketu od gošća iz Splita. Dovoljno je reći da su se sve igračice Splita osim vratarki upisale u strijelce, a predvodila ih je Čukušić s 11 pogodaka. Bio je ovo u konačnici pucački trening Splićanki, a pri tom je trenerica gostiju Danijela Čukušić dala priliku igrati i onima koje manje igraju. I trenerica domaćih Leona Lendić Kovačević postupila je gotovo isto, no njene igračice nisu imale svoj dan. U napadačkom djelu to i nije bilo loše, a za igru u obrani može se reći da je bila katastrofalna. Prvo poluvrijeme dobro je branila Lucija Ravlić, a da gošće ne postignu još veću razliku pobrinule su se M. Ravlić, Pavlinović, Bandur i Juričić. Ni u nastavku susreta ništa se bitno nije promijenilo, Splićanke su nastavile puniti mrežu domaćih i na kraju su postigle rekordna 43 pogotka. U ovoj sezoni rukometašice Makarske na svim utakmicama igraju loše u obrani, a da to ne bi bilo tako potrebno je u sastavu imati pokoju iskusniju igračicu. Opravdanje donekle može biti česta odgoda utakmica radi koronavirusa, a Makarke su iz samoizolacije izašle nekoliko dana prije ove utakmice.

Makarska – ŽARK Split 30 : 43 ( 15 : 22)

Makarska. Dvorana na GSC. Bez gledatelja.

Suci: Čobanov i Mandić (oba Solin).

Makarska: L. Ravlić, I. Stipičević, Selak 4, Bandur 6, Šalinović 2, Vranješ 2, M. Ravlić 5, Juričuć 7, Pavlinović 3, Jurilj 1, Ševelj, Kajtazi 4, A. Stipičević, Trener: Leona Lendić Kovačević.

ŽARK Split: Mrkonjić, Kalajdžić 7, Čukušić 11, Hrgović Tomić 8, Olujić 1, Šećerović 3, Glavan 1, Bekan 2, Petričević 1, Čagalj 3, Kapitanović 1, Arar 1, Peričić 4, Buzančić. Trener: Danijela Čukušić.

Rezultati: Marina Kaštela – Petason Vranjic 26 : 30, Zadar – Metković 23 : 28, Makarska – ŽARK Split 30 : 43, Orkan – Split 2010 21 : 27. Trogir je bio slobodan.

Poredak:

Trogir 58 22, ŽARK Split22, Petason Vranjic 20, Metković 10, Marina Kaštela 9, Split 2010 8, Makarska 5, Zadar 4, Orkan 4

Iduće kolo: Petason Vranjic – Makarska

J. K.