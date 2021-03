NOVO VRIJEME APFEL, CRNICA I FUTSAL DINAMO – U borbi za drugo mjesto

1. HMNL – 17. kolo

Danas je na rasporedu predzadnje kolo 1. HMNL, a sve utakmice odigrat će se večeras s početkom u 20 sati.

Olmissum je već ranije osigurao 1. mjesto, dok se za 2. očekuje neizvjesna borba do zadnjeg kola. Novo vrijeme Apfel, Crnica i Futsal Dinamo u dva završna kola ulaze rame uz rame u borbi za 2. mjesto koje donosi prednost domaćeg terena sve do finala doigravanja. Makarska momčad izgubila je za njih neočekivanih 6 utakmica u 16. odigranih kola, a to je skor na koji nisu navikli. Momčad Tea Strunje veći dio sezone imala je problema s ozljedama igrača, a sigurno je da će na uvijek neugodnom gostovanju u Dubrovniku igrati bez Kazazića. Ni Horvath, Rodrigo i Bajrušović nisu potpuno spremni, no i pored toga u Gospinu polju će tražiti pobjedu. Novo vrijeme u dva završna kola ulazi s malom bodovnom prednošću u odnosu na Crnicu i Futsal Dinamo, a pred njima je itekako neugodan raspored. Square će u Gospinu polju tražiti bodove sa kojima bi potvrdio opstanak, a Makarani drugo mjesto. Tradicionalno je ovo neugodno gostovanje za momčad Novo vrijeme Apfela, a njihov igrač Ante Sokol najavljuje osvajanje sva tri boda. U zadnjem kolu u Makarsku dolaze splitski „studenti“ protiv kojih su doprvaci Hrvatske za prošlu sezonu favoriti. Ako se gledaju međusobni susreti Novo vrijeme ima obje pobjede protiv Futsal Dinama, ali i oba poraza protiv Crnice. U slučaju da ove tri momčadi na kraju prvenstva osvoje po 6 bodova Novo vrijeme bi bilo ispred Futsal Dinama, ali iza Crnice.

Vrgorac u dvorani Davor Jović dočekuje Crnicu koja će nastupiti bez kartoniranih Stojkovića i Vukovića, „nebesko-plavi“ su izborili 4 pobjede u 5 zadnjih kola i nalaze se u odličnoj formi. Nedostaje im da i matematički osiguraju plasman u doigravanje jedan bod, a njihov kapetan i vodeći topnik lige Duško Martinac najavljuje pobjedu nad Šibenčanima. Futsal Dinamo igra zagrebački derbi s Uspinjačom koja je u zadnjih 6 kola osvojila samo 1 bod i mali su im izgledi da izbjegnu kvalifikacije za opstanak u 1. ligi. Osijek Kelme domaćin je vodećem Olmissumu, a samo ga matematika još drži u prvoj futsal ligi. Osječani bi morali osvojiti svih šest bodova i čekati da Uspinjača izgubi obje utakmice, a to je obzirom na snagu momčadi protiv kojih igraju gotovo nemoguće.

Raspored:

Square - Novo vrijeme Apfel, Vrgorac - Crnica, Futsal Dinamo - Uspinjača Gimka, Universitas - Alumnus, Osijek Kelme - Olmissum.

J. K. /Ž.K.