PREOKRETOM DO POBJEDE U DUBROVNIKU – Novo vrijeme Apfel sačuvalo drugo mjesto

Dubrovnik. Dvorana Gospino polje. Bez gledatelja.

Suci: Nikola Jelić (Varaždin), Josip Dujmić (Rijeka). Treći sudac: Zdravko Kuran. Delegat: Luka Klaić.

Strijelci: 1:0 Džanković (30.), 1:1 Osredkar (33.), 1:2 Jelavić (35. – KU), 1:3 Horvath (38.), 1:4 Jelavić (40.).

Square: Primić, Džanković, Cvjetković, Duvančić, Rezo, Konsuo, Perić, Nebregoj, Klečak, Drobac, Šimunović, Turuk.Trener: Hans Matić.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Pulinho, Brkić, Jelavić, Osredkar, Sokol, Lasić, Rodrigo, Horvath, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Crveni karton: Ante Sokol (28), Novo vrijeme Apfel.

Najbolji igrač: Toni Jelavić.

Novo vrijeme Apfel je u susretu 17. kola 1. HMNL osvojilo sva tri boda u Dubrovniku. Makarani su ovom pobjedom ostali na drugom mjestu uoči posljednjeg kola dok će Square zahvaljujući ostalim rezultatima i u idućoj sezoni biti prvoligaš. Nakon što se u prvom poluvremenu mreže nisu tresle, drugo je bilo dosta sadržajnije, a postignuta su i 4 pogotka. Prvu prigodu u dvorani Gospino polje imali su gosti preko Osredkara koji nije bio precizan. U 3. minuti snažan udarac Jelavića odsjeo je na vratnici domaćih, potom se Sokol našao u idealnoj prilici, no uspio je promašiti prazna vrata domaćih. Dubrovčani su sredinom poluvremena mogli do prednosti kada je Konsuo uposlio Šimunovića, a on promašio nemoguće. Nakon toga prijetili su Konsuo i Džanković kod domaćih, a Horvath gostiju. Do odlaska na odmor treba još spomenuti priliku Reza koju je obranio Bašković.

Nastavak dvoboja protekao je u nadmoćnoj igri Novog vremena, a pokušaje Jelavića, Brkića i Pulinha zaustavio je Primić. Revanširao mu se reprezentativni kolega Bašković obranom udaraca Reza i Nebergoja. Gostujući vratar upisao je u 27. minuti veliku obranu, kada je zaustavio udarac Reza sa pola metra. Radi druge opomene Ante Sokol isključen je u 28. minuti, a Square je dvije minute igrao 4 na 3. U tom periodu Rezo je pogodio gredu Baškovića, a Bašković obranio udarac Konsua. Ipak 10 sekundi prije povratka u igru gostujućeg igrača Džanković je zatresao mrežu za prednost Squarea. Prekršaj Dubrovčana u 33. minuti bio je koban za njih, Jelavićev je bio asistent, a Osredkar strijelac za 1:1. Dvije minute Primić ruši Pulinha i to je kazneni udarac za goste, Jelavić preuzima odgovornost i zabija za 1:2 i potpuni preokret. Nova kazna za Dubrovčane stigla je u 38. minuti kada Horvath na dodavanje Jelavića poentira za 1:3. Konačnih 1:4 uradak je Jelavića koji u zadnjoj minuti postiže svoj drugi pogodak za 1:4. Uspjeh Makarana još više dobiva na težini kad se zna da su u Dubrovniku igrali bez ozlijeđenih Kazazića i Bajrušovića.

Jakov Kovačević/arhiva MP