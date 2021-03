POSLJEDNJE ZBOGOM STIPI MOROVIĆU, PRVOM PROFESORU INFORMATIKE U MAKARSKOJ, PROGRAMERU SVJETSKIH RAZMJERA – Uvijek poseban, a sada kroz val dodiruje rodno igarsko žalo, u kapi je Tihog oceana

Biti oboružan znanjem, a ostati čovjek, bio je životni moto 66-godišnjegčiji je trajni odlazak rastužio rodno mu mjesto Igrane, Makarsku, Hrvatsku, ali i svijet, sve do Silicijske doline.

U vrijeme dok je informatika bila u povojima 80-ih godina Stipe je bio nastavnik u makarskoj Srednjoj školi, prvi profesor ovog za to vrijeme novog predmeta. Učenici ga se još dobro sjećaju po načinu rada, jer to što je znao prenijeti znanje mnogima od njih postalo je posao. I sam, kao makarski gimnazijalac, bio je učenik generacije, nadaren za matematiku i prirodne predmete.

Logično je bilo upisivanje zagrebačkog PMF-a i diplomiranje matematike 1980., sa specijalizacijom za informatiku i računalstvo. Na kratko je osjetio što znači biti asistent na Građevinskom fakultetu u Osijeku, potom na neko vrijeme Makarska, u kojoj je ustanovio Računski centar Hotela Makarska i Primorja, postaje etapa prije odlaska u Ameriku.

Vrlo brzo su u Silicijskoj dolini prepoznali Stipine vještine i upornost. Radio je u prestižnim kompanijama poput Oraclea, napredovao i bio među vodećim ljudima. Ali, nakon dva desetljeća življenja američkog sna, misao o povratku u zavičaj je prevagnula nad izvrsnom ponudom Googlea. I hrvatski krugovi doznali su za Stipin kapacitet, svoje znanje investicijskog savjetnika je nekoliko godina usmjerio u HANFA-u.

Ipak, suptilna Stipina duša težila je miru i smiraju uz more u igarskoj Portini. Život uz Tihi ocean, koji je znao biti na rubu izdržljivosti, ostavio je i lijepa sjećanja. Sada kada je bio u zavičaju ostvario je želju o svom kaiću. Nazvao ga je ‘Nepenthe’, po restoranu u koji je rado zalazio s djecom Filipom i Petrom, sestrom Ljubicom, za vrijeme života u San Francisku. Često je bacao parangal, i obično cijeli ulov podilio. Ta ljudskost ogledala se u neizmjernoj želji da kada god može svoje znanje prenosi mlađima, a bogata kućna biblioteka bio je svijet s kojim je završavao dan. Zvijezde su bile središte njegova interesa, ali i dok je ribao radio je dvostruki posao. Stipe je sondirao i snimio podmorje igarske vale i tako ostavio inventar ‘pošta’.

Kuća uz more bila je njegova radost i ostvareni san. Nakon Amerike, to je luka u kojoj je ostao i veselio se dolasku djece i unuke Maje, dok balkon krasi omiljena žuta ruža. Sada kada ga nema, more će ga čuvati. Kroz val dodiruje rodno igarsko žalo, u kapi je Tihog oceana…

Jasna Morović