MAKARANI SLAVILI U DUBROVNIKU – Osijek ispao iz 1. HMNL

Prva Hrvatska futsal liga

Odigrane su utakmice predzadnjeg 17. kola 1. HMNL, nakon kojeg je poznato da se u drugoligaško društvo vraća Osijek Kelme. U gradu na Dravi snage su odmjerili Osijek i Olmissum, a bio je ovo susret prvoplasiranih Omišana i domaćeg fenjeraša. Osječanima je to bila zadnja prilika da produlje nadu u opstanak, dok su gusari s Cetine već ranije osigurali prvo mjesto. Aktualni prvaci su s dva pogotka Mišerde ostavili Slavonce bez matematike uoči zadnjeg kola. U napetoj borbi za drugo mjesto prije doigravanja pobjedu u Dubrovniku je izborilo Novo vrijeme Apfel dok je Futsal Dinamo slavio u zagrebačkom derbiju. Makarani su u Gospinu polju osvojili sva tri boda, nakon što se mreže nisu tresle u prvom poluvremenu u drugom je postignuto čak 5 pogodaka. Dubrovčani su poveli sa 1:0, ali su igrači Tea Strunje uzvratili s četiri pogotka (Jelavić dva, jedan Osredkar i Horvat) za konačno slavlje. Novo vrijeme Apfel je ovom pobjedom ostalo na drugom mjestu uoči zadnjeg kola, dok se Square unatoč porazu spasio od ispadanja. Vrgorac i Crnica podjelili su bodove odigravši 1:1. U izjednačenom dvoboju obe su momčadi imale svoje prigode i mogle su doći do pobjede, no obzirom na viđenu igru remi je na kraju najrealniji ishod. Pred kraj susreta „nebeskoplavi“ su mogli i pobjediti kada je Gudasić iznudio šesti prekršaj Crnice, a izvođenje kaznenog udarca s 10 metara preuzeo je kapetan i najbolji strjelac Vrgorca Duško Martinac, no vratar gostiju Franko Bilić obranio je njegov udarac te se rezultat do kraja nije mjenjao. Momčad iz Tinova grada kolo prije kraja ligaškog djela sezone ispunila je osnovni cilj-opstanak, a u doigravanju što god naprave može im biti samo dodatni plus. Futsal Dinamo je u golijadi slavio protiv gradskog rivala Uspinjače rezultatom 6:5. Uspinjača je bolje i agresivnije otvorila prvo poluvrijeme i imala vodstvo od 0:2, a u velikom preokretu Futsal Dinamo je poveo sa 4:2, a na ulazu u zadnju ninutu rezultat je bio izjednačen (5:5). U uzbudljivoj završnici „modri“ su preko Grbeše došli do važne pobjede sa kojom su i dalje u igri za drugo mjesto. Okršaj splitskih i zagrebačkih „studenata“ odigran je na splitskim Gripama, a najzaslužniji za slavlje domaćih bio je trostruki strijelac Ivan Gotovac.

Rezultati:

Osijek Kelme - Olmissum 0 : 3, Square - Novo vrijeme Apfel 1 : 4, Vrgorac - Crnica 1 : 1, Futsal Dinamo - Uspinjača Gimka 6 : 5, Universitas - Alumnus Sesvete 4 : 1

Poredak:

Olmissum 42, Novo vrijeme Apfel 31, Futsal Dinamo 29, Crnica 28, Universitas 23, Alumnus 21, Vrgorac 21, Square 19, Uspinjača Gimka 14, Osijek Kelme 10

Lista strijelaca:

15 – Ivan Gotovac

14 – Igor Osredkar, Duško Martinac, Dario Markić

13 – Saša Subotić, Silvije Toth

12 – Andrej Pandurević, Dragan Vuković

10 – Nikola Pavić, Mihovil Prgomet, Marinko Šamija

9 – Vlado Andrijašević

8 – Josip Šalaj, Matej Horvat, Victor de Lima, Haron Džanković, Nikola Badrov

Jakov Kovačević/arhiva MP