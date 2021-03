Zbog neodgodivih radova na vodoopskrbnom sustavuu vremenu odsati će doći do prekida u opskrbi pitkom vodom u Makarskoj i to Dubrovačka ulica (od zgrade HEP-a do predjela Volicija), predio Volicija, dio ulice Stjepana Ivičevića (od križanja sa ulicom Dugiš do križanja sa Dubrovačkom ulicom).

MP