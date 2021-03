BURNO U KLISU – Novi incident Izvršnog predsjednika Uranije

3. HNL – Jug, 20. kolo

Nakon što je u prošlom kolu onemogućio novinare i snimatelje svih medija da izvijeste svoje čitatelje o zbivanju na prvenstvenoj utakmici odigranoj u Baškoj Vodi između Uranije i Zmaja B. Izvršni predsjednik Uranije Mate Jozipović i u ovom se našao u središtu zbivanja. Baškovođani su gostovali kod Uskoka na Klisu, a pred kraj poluvremena došlo je do šakačkog obračuna između članova uprave domaćih izvršnog predsjednika Uranije. Izjave o neredima su različite, šef osiguranja utakmice Ilija Stupalo kaže da se izvršni predsjednik Uranije ponašao kao bahati šerif, da je cijelo vrijeme provocirao, vrijeđao i psovao suce i domaće igrače. Nakon toga reagirali su članovi uprave i malobrojni navijači domaćih upozoravajući ga da se tako ne ponaša. Jozipović kaže da je samo dva puta viknuo tijekom utakmice i da je to bilo dovoljno domaćinima da mu nabace jaketu na glavu, odguraju ga do ograde igrališta i udaraju po glavi. Policija je izvijestila da su privedene dvije osobe (M.O. i M. J.) i protiv njih će biti pokrenut optužni prijedlog općinskom prekršajnom sudu. Nažalost, ovaj incident u Klisu bacio je sve ostale utakmice u sjenu, a odigrao se niz zanimljivih i neizvjesnih utakmica. Tri boda u ovom kolu osvojila je Neretva, nakon visokog poraza u prošlom kolu u Pločama momčad Armanda Marenzija savladala je makarski Zmaj u Metkoviću. Neretva je povela autogolom Stipe Serdarevića u 11, minuti, Ivan Prskalo je sedam minuta kasnije zabio za 2:0. Početkom nastavka Zmaj je prepolovio zaostatak, a u završnici su Metkovci postigli još dva pogotka za konačnih 4:1. Blatski Zmaj na svom Zlinju nije bio raspoložen, ali je Neretvanac. Opuzenci su se kući vratili s tri boda koja su im donijela skok na drugo mjesto, a vodeći Jadran ima samo bod više. Pločani su u derbiju kola odigrali sa Zagorom bez pogodaka, no i jedan osvojeni bod bio im je dovoljan da zadrže prvo mjesto na ljestvici. Split je lakše od očekivanog u Posedarju porazio Hrvatskog viteza i tako se uključio u borbu za vrh . Vodice su na domaćem terenu slavile protiv Hrvaca i tako fenjer prepustile GOŠK-u iz Dubrovnika. Primorac je u Biogradu slavio visokim rezultatom protiv Kamena kao i Sloga koja je potopila OSK.

Rezultati:

Neretva – Zmaj M 4 : 1, Zmaj B – Neretvanac 0 : 3, Vodice – Hrvace 1 : 0, Hrvatski vitez – Split 0 : 3, Zagora – Jadran LP 0 : 0, Primorac – Kamen 4 : 1, Sloga – OSK 5 :0, Uskok – Urania 2 : 0

Poredak:

Jadran LP 36, Neretvanac 35, Hrvace 33, Zagora 31, Uskok 28, Zmaj M 28, Split 27, Urania 26, Primorac 25, Neretva 24, OSK 24, Hrvatski vitez 24, Kamen 23, Sloga 21, Zmaj B 20, Vodice 19, GOŠK Dubrovnik 18

J. K./arhiva MP