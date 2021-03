JUNIORI NOVOG VREMENA- Završili ovosezonsko natjecanje

Juniori Novog vremena su u zadnjoj utakmici podskupine 3. kvalifikacija za prvenstvo Hrvatske ubilježili pobjedu protiv svojih vršnjaka iz Dubrovnika. Bila je to utakmica bez rezultatskog imperativa jer su već ranije juniori omiškog Olmissuma osigurali prvo mjesto koji će natjecanje nastaviti sa prvacima ostale dvije podskupine za plasman na završnicu. Dubrovčani su u Makarsku doputovali sa samo 7 igrača, no i pored toga dobro su namučili domaće igrače koji su do samog kraja morali strepjeti za konačan rezultat.Kod rezultata 4:4 Puharić je zabio za drugu pobjedu Novog vremena u dvoboju sa Squareom , ujedno treću u ovim kvalifikacijama.

Novo vrijeme - Square 5 : 4

Novo vrijeme: Mihaljević, Gašpar, Rašić, Kurtović, Begović, Antunović, Jović, Lozo, Vukić, Dadić, Puharić, Lasić, Nižetić.

Konačni poredak 3. skupine:

Olmissum 23, Novo vrijeme 11, Vrgorac 10, Square 5

J. K.