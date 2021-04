Zbog neodgodivih radova na vodoopskrbnom sustavu u četvrtak, 1.u vremenu od 9 do 12 sati doći će do prekida u opskrbi pitkom vodom u Makarskoj i to u Zadarskoj ulici. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi se odgađaju za idući dan. Iz Vodovoda mole potrošače da se na vrijeme opskrbe potrebnim količinama vode.

J.G.