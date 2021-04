NOVE COVID MJERE OD 1. TRAVNJA – Kafići i restorani otvoreni do 20 sati, obavezne maske gdje je veći protok ljudi

Od 1. travnja u ponoć u Splitsko-dalmatinskoj županiji vrijede nove mjere koje će potrajati do 15. travnja. Obvezno je korištenje maski za lice na otvorenim prostorima gdje se očekuje veći protok ljudi, a to su tržnice, prostori oko trgovačkih centara, vjerski objekti i slično bez obzira na fizički razmak.

Zabranjuje se prodaja alkoholnih pića u vremenu od 20 do 6 sati ujutro, a radno vrijeme ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koje pružaju hranu samo na otvorenim terasama također će biti do 20 sati, a ne do 22 sata kao do sada.

- Radno vrijeme casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje može se odrediti u trajanju od 8 do 20 sati, uz zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u njihovim prostorima.

Obustavlja se rad dječjih igraonica i održavanja dječjih radionica u zatvorenom prostoru, a škole stranih jezika nastavu mogu održavati samo on-line ili na drugi način uz održavanje kontakta na daljinu.

Također se, sukladno odluci Nacionalnog stožera, obustavljaju plesne škole i radionice, osim dječjih igraonica na otvorenom uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Obustavljaju se privremeno i sve amaterske kulturno-umjetničke izvedbe i probe, uključujući družine i zborove. Ipak, teretane i fitness centri ostaju otvoreni, ali uz strogo provođenje epidemiološkoh mjera.

J.M./IvoR