KALKULACIJE UOČI DOIGRAVANJA – Novom vremenu dovoljan i remi za ostanak na drugom mjestu

1 HMNL, 18. kolo

Novo vrijeme Apfel je u prošlom kolu slavilo na neugodnom gostovanju u Dubrovniku kod domaćeg Squarea rezultatom 1:4. Momčad Tea Strunje u ovom prvenstvu ima dosta problema s ozljedama igrača, a jedino su svi zajedno odigrali još u prvom dijelu sezone u Splitu kod Universitasa. Brojne ozljede sigurno su jedan od razloga što igraju promjenjivo, a rezultati nisu na nivou očekivanja prije početka prvenstva. Makaranima i neriješen rezultat protiv splitskih „studenata“ donosi drugo mjesto, a njihov kapetan Mate Vuković je kazao: – Igramo kod kuće i dat ćemo sve od sebe kako bi pobijedili. S druge strane Universitas u nastavku sezone igra u dobroj formi, a u 8 susreta ubilježili su 5 pobjeda dok su 3 puta bili poraženi. Remi odgovara objema momčadima kako bi zadržali trenutne pozicije na ljestvici, trener AFCU Mandić je kazao: – Moji igrači su u dobroj formi, no i pored toga imamo velik respekt prema viceprvacima na njihovu terenu. Mi želimo s dobrom igrom osvojiti bod i daleko dogurati u playoffu.

Večeras se igra zadnje kolo ligaškog djela sezone, a već od prije je poznato da omiški Olmissum sa prvog mjesta kreće u doigravanje, a nakon prošlog kola zna se i da Osijek ispada iz lige. U utrci za drugo mjesto Novo vrijeme je u najboljem položaju jer imaju dva prednosti nad Futsal Dinamom i bolji međusobni omjer. Makaranima je dovoljan bod kod kuće za potvrdu 2mjesta , a to im jamči prednost domaćeg terena do finala doigravanja. Futsal Dinamo može do 2. mjesta jedino ako Novo vrijeme Apfel izgubi protiv Splićana, s druge strane Dinamo bez pobjede u Sesvetama može pasti na 4. mjesto. Crnica je remijem u Vrgorcu pala na 4. mjesto, a i pored toga još su u igri za 2. Šibenčani ne ovise sami o sebi, a njihov uspon na tablici ovisi o rezultatima konkurenata. Uzbudljiva borba vodit će se i za poredak od 5. do 8. mjesta, nema sumnje da nas večeras očekuju izuzetno zasnimljive i neizvjesne utakmice.

Raspored:

Novo vrijeme Apfel - Universitas, Alumnus Sesvete - Futsal dinamo, Olmissum - Vrgorac, Crnica - Square, Uspinjača Gimka - Osijek Kelme. Sve utakmice započet će u 20 sati.

Jakov Kovačević