MONS. PAVAO BANIĆ U USKRSNOJ PORUCI: ‘Svima nam je potreban Kristov mir’

Isusovo uskrsnuće je najveći događaj i najvažnija istina naše svete vjere. Ta vjera je uvijek bila i danas je, vjera izabranog Božjeg naroda Novoga Zavjeta. Za tu istinu su umirali vjernici od prve crkve do današnjeg dana. Bilo je, a ima i danas protivnika Isusova uskrsnuća, kao primjer ističemo sv. Pavla koji je propovijedao na Areopagu, kad su Grci rekli: „o tome ćemo te drugi put slušati“. Tako bi svuda završila Isusova vjera da nije bilo onih koji su ga živa vidjeli poslije uskrsnuća, svojim su ga rukama doticali, s njim razgovarali i pratili ga kroz 40 dana, do njegova uzašašća na nebo. Svjedoci te istine su prvi dali i svoj život za Isusa, a tako i njihovi sljedbenici do danas. Sv. Pavao svjedoči u poslanici Korinćanima: „Doista predadoh vam što i primih, Krist umrije, zatim uskrsnu, ukaza se Šimunu, apostolima, najposlije i meni kao nedonoščetu tj. nedostojnu.

Sv. Ivan apostol također svjedoči o Isusovu uskrsnuću kad opisuje kako se ukazao apostolima pozdravom „Mir vama“!

Upravo ovaj pozdrav je bit Kristovog dolaska i njegovog propovijedanja. Znao je Isus da će se u povijesti događati mnogi nemiri, npr. samo u našoj domovini, toliki nemiri, ubijanja, mržnje kroz svu povijest. I danas nam je potreban mir Kristov, jer smo svjedoci nemira, svađe, netrpeljivosti, otimačine, ubijanja, zavisti, od toga ni jedna kategorija ljudi nije izuzeta, od onih koji sjede u saborskim klupama, do onih koji kleče pred oltarom, svima nam je potreban Kristov mir.

Zanimljivo je analizirati i sadašnju situaciju kad bi trebali svi biti složni, ujediniti se u borbi protiv ove pošasti – virusa, koji ne štedi ni mlado ni staro, ni lijeve ni desne, mi se ni sada ne prestajemo svađati, nego omalovažavamo jedni druge i ne možemo naći zajednički jezik.

Uz sve slabosti čovjeka – „Ljubav Božja nije nestala. Milosrđe njegovo nije presušilo“. On je s nama do svršetka svijeta i njegovih sljedbenika ima sve više u svijetu.

Ovo je dan kada sa svetim ženama idemo i mi praznom grobu da osvježimo svoju vjeru, dignimo zastor sa svoga srca i da radosno možemo klicati uskrsni hvalospjev – Nek’ usklikne sad nebesko mnoštvo anđela, nek’ uskliknu božanska otajstva u srcima svih ljudi dobre volje, ovdje u Makarskoj i svuda po svijetu.

U tom duhu želim SRETAN USKRS ovom Gradu kao i dekanatu, vaš župnik i dekan don Pavao Banić sa suradnicima don Jurom i časnim sestrama.

Krist uskrsnu – aleluja.