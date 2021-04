UVJERLJIVI PROTIV UNIVERSITASA  Novo vrijeme Apfel zadržalo drugo mjesto

Novo vrijeme Apfel – Universitas 5 : 0 (0 : 0)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Zdravko Kuran, Ivan Šalinović (oba Metković).

Strijelci. 1:0 Horvath (22), 2:0 Jelavić (23), 3:0 Osredkar (35), 4:0 Vuković (36), 5:0 Osredkar (40)

Novo vrijeme Apfel: J. Herceg, Brkić, Jelavić, Osredkar, Pulinho, Vuković, Horvath, Jović, Antunović, Lasić, Gašpar, Rodrigo, Bašković, K. Herceg. Trener: Teo Strunje.

Universitas: Milas, Hrstić, Kosor, Sučić, Tustonjić, Mijić, Radmilo, Crnjac, Kljunak, Gotovac, Kovačić, Šuljić, Vujić, Jukić. Trener: Hrvoje Budimir.

Najbolji igrač: Igor Osredkar.

U zadnjem kolu ovosezonskog ligaškog djela natjecanja Novo vrijeme Apfel je u Makarskoj sa visokih 5 : 0 savladalo splitski Universitas i sa nova tri boda zadržalo drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici koje im u doigravanju jamči prednost domaćeg terena sve do finala. Makaranima su na ovoj utakmici nedostajali Kazazić, Bajrušović, Sokol i Pašalić, no to se i nije puno osjetilo u igri momčadi Tea Strunje. Mreže J. Hercega i Milasa u prvom poluvremenu nisu se tresle, a prilike za pogotke imali su jedna i drugi. Već u 2. minuti domaći su imali prigodu preko Brkića koji je bio neprecizan, a u 3. ni Gotovac nije iskoristio svoju prigodu. Potoim je pokušao Horvath , a Milas brani njegov udarac. Nakon udarca iz kuta u 6. minuti snažan udarac Jelavića zaustavio je vratar „studenata“. Dvije minute nakon toga Hrstić je izbio ispred J. Hercega koji brani njegov udarac. Mladi Lasić u 12. minuti izlazi sam ispred Milasa koji sjajnom obranom svoju mrežu drži netaknutom. Do odlaska na odmor „apfelovci“ su imali još nekoliko prigoda, ali Osredkar, Brkić i Horvath još nisu bili namjestili nišanske sprave. U nastavak susreta domaći su krenuli agresivno i sa željom da što prije dođu do prednosti, a za to su im bile potrebne samo dvije minute. Mrežu gostiju prvi je zatresao Horvath u 22. kada je prošao po lijevom boku i sa 7-8 metara savladao neopreznog Milasa. Minutu potom prednost domaćih podebljao je Jelavić koji je presjekao loptu i solo prodor završio udarcem pod gredu Milasa. Rodrigo nije bio precizan u 25. minuti, a nakon greške Pulinha Kovačić se našao sam ispred Hercega koji čudesnom obranom zaustavlja njegov šut. Universitas je mogao smanjiti na 2:1 u 29. minuti kada je Jelavić sa gol crte izbacio loptu u aut. Utakmica je lišena bilo kakve neizvjesnosti u 35. minuti kada je Osredkar više preciznim nego snažnim udarcem pospremio loptu u mrežu gostiju za 3:0. Iz drugog pokušaja, a na asistenciju Osredkara kapetan domaćih Mate Vuković u 36. poentira iz blizine za 4:0. Nakon toga trener Strunje uvodi u igru još juniore Gašpara, Antunovića, Jovića, a prije je svoje minute dobio Lasić. Svojom igrom oni su pokazali da su budućnost makarskog futsala. U zadnjoj minuti susreta Osredkar svojim drugim pogotkom postavlja konačnih 5:0, nakon ovog 18. kola 1. HMNL slijedi doigravanje za prvaka. Novom vremenu četvrtfinale donosi uvjek neugodnu momčad Vrgorca, a budu li im svi igrači spremni za te utakmice oni su ipak favoriti za prolaz u polufinale . Universitas je unatoč porazu ostao na 5. mjestu, a u četvrtfinalu playofa igrat će sa četvrtoplasiranim Futsal Dinamom.

Jakov Kovačević