REMI ZMAJA I ZAGORE – Makarani nepobjedivi na domaćem terenu

3. HNL-Jug, 21. kolo

Zmaj - Zagora 1 : 1 (0 : 1).

Makarska. Igralište na GSC-u. Bez gledatelja.

Sudac: Mario Jadrijević (Sinj) 7. Pomoćnici: Miroslav Čalo i Ante Pavlinović. Delegat: Renato Srna.

Strijelci: 0:1 Gabrić (17.), 1.1 Omerović (85.).

Zmaj: Brkulj 7,5, Mihalj 6 (od 55. Gojak 6,5), Lozina 6,5, Omerović 7, Novak 6,5, Šalinović 7, Bauk 7,5, Damir Rašić 6,5 (od 80. Ljubičić -), Kirevski 6 (od 73. M. Božić -). Tomaš 6, Danijel Rašić 6,5. Trener: Darko Vlatković.

Zagora: Vukić 6,5, Lukić 6 (od 67. L. Božić -), Petranić 6,5, Rajčić 6 (od 88. Glavaš -), Župan 6,5, Ćaleta 6, Bitumjac 7, Bagarić 6,5, Gabrić 7, Barada 6,5 (od 80. Rodić -), Krajina 7 (od 80. Sablić -). Trener: Siniša Petrović.

Najbolji igrač: Ivan Brkulj (Zmaj).

Igrači obje momčadi igrali su žustro, s obostranom željom da dođu do pobjede, a u takvoj igri iskazano je puno pogrešnih dodavanja pa u prvom poluvremenu nije bilo puno udaraca prema protivničkim vratima. Zmaj je posjedom lopte bio agilniji u igri, konstantno tražio način za ugrožavanje vratara gostiju Vukića, no nije uspio uspješno kreirati veću opasnost po sastav Siniše Petrovića. Treba još napomenuti da je jaka bura u prvom poluvremenu bila saveznik domaćim igračima, no unatoč tome oni su od 17. minuti bili u rezultatskom zaostatku. Krajina je oduzeo loptu igračima Zmaja u njihovoj polovini terena i dodao za Gabrića koji izlazi sam ispred Brkulja i pored njega zabija za 0:1. Makarani su se brzo oporavili od početnog šoka, a usprkos sporadičnim pokušajima Unešićani su bez većeg stresa do odlaska na odmor sačuvali stečenu prednost. Nakon udarca iz kuta u 35. minuti Danijel Rašić je ubacio loptu u mrežu Vukića, no sudac Jadrijević svirao je prekršaj u napadu i izazvao burne prosvjede domaćih igrača. Momčad Darka Vlatkovića u 44. minuti je mogla poravnati rezultat, ali je Tomaš s 8-9 metara bio neprecizan. Početkom nastavka „crveni“ su preselili igru pred vrata Zagore, a Omerović u 57. minuti puca uz samu vratnicu Vukića. U 73. minuti Gabrić se našao u velikoj prigodi za podebljati prednost svoje momčadi, no u tome ga je spriječio sjajnom obranom domaći vratar Ivan Brkulj. Domaći su u 78. minuti mogli do izjednačenja kada je Gojak ubacio sa desnog boka, ali Damir Rašić nije dobro prihvatio loptu. Nadu Zmaju donio je Omerović u 85. minuti kada je na dodavanje Bauka snažnim udarcem sa 11-12 metara zabio za 1:1.

Brkulj ponovno uspješniji od Gabrića

Zagora je u 87. minuti mogla ponovo šokirati domaću momčad, bivši igrač Hajduka, Rijeke i hrvatske reprezentacije Drago Gabrić izašao je sam ispred Brkulja koji je upisao još jednu veliku obranu i sa pravom ponio epitet najboljeg igrača utakmice. Pokušali su igrači Zmaja u preostalom vremenu doći do pobjede, ali na kraju se bod piše svakoj momčadi.

Darko Vlatković, trener Zmaja: Bez poraza deset utakmica na domaćem terenu

- Iako se utakmica igrala po burovitom vremenu koje je više pomoglo Zagori, mi smo za vrijeme cijelog susreta nametnuli svoj način igre i bili bolji suparnik. Dobri i organizirani gosti prijetili su kontranapadima, a naša obrana zajedno sa vratarom Brkuljem neutralizirala je njihove prijetnje. Na kraju ostaje žal za pobjedom, ali sam ipak zadovoljan osvojenim bodom, jer smo bili u rezultatskom zaostatku tokom većeg djela utakmice. Čestitam igračima na prikazanoj igri, ovo nam je bila deseta utakmica na domaćem terenu u kojoj nismo doživjeli poraz. Sada se pripremamo za utakmicu slijedećeg kola koju igramo u Biogradu, gdje ćemo dati sve od sebe kako bi se u Makarsku vratili s pozitivnim rezultatom – kazao je novi trener Zmaja Darko Vlatković.

Jakov Kovačević/Željko Kovačić