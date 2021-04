VATERPOLO – Medveščak iz Makarske odnio bodove u Zagreb

Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu, 16. kolo

Galeb MR – Medveščak 7 : 14 (1 : 4, 2 : 4, 3 : 4, 4 : 4)

Galeb MR: Podrug, Rašić, Bućan 1, Kuzmanić 1, Vukić, Vodopivec 1, Niočević, Vukojević, Šarić, N. Popović 4, B. Popović, Topić, Ravlić. Trener: Milovan Čović.

Medveščak: Jukić, Čagalj, Anzulović 1, Gavranić 1, Škaro, Šimić, Miljak 2, Šimunović 1, Krmek 1, Kaluđerović 2, Škiljić 4, Slade, Poropat 1. Trener: Ivan Rukavina.

Momčad zagrebačkog Medveščaka već je kolo prije osigurala četvrtfinale doigravanja, a i prvo mjesto u skupini za plasman od 7. do 11. mjesta. Već nakon 16 minuta igre , Zagrepčani su imali prednost od 8 : 2, iako su domaći pogotkom Nenada Popovića poveli s 1:0. Punih 13 minuta igrači Milovana Čovića nisu uspjeli postići pogodak, toliko je vremena proteklo od domaćinovog drugog do trećeg zgoditka. Konačnih 7 pogodaka bila je ujedno i najveća prednost na utakmici. Pomalo kuriozitetno zvuči podatak da je Galeb primio 14 pogodaka, a njegovi vratari Mario Podrug i Jure Topić zajedno su ubilježili 19 obrana. To ujedno znači da je Galebov gol bio pod stalnom kanonadom „medvjeda“. Napad sa igračem više nije bio onaj dio igre s kojom obojica trenera mogu biti zadovoljni (Galeb 1 – 8, Medveščak 1 – 6) . No, zaključni omjer brojki kaže da su 3 boda otputovala u Zagreb. Makarani tako nisu ispunili svoj osnovni cilj ove sezone, a to je bio plasman u doigravanje. Galebu ostaje odigrati još dvije utakmice, s KPK u gostima i Zadrom doma. Igra se jednokružno, u stvari za poredak od 9. do 11. mjesta. Ni tu Makarani ne stoje najbolje, Korčulani za sada imaju bolji međusobni omjer i momčad Galeba trebala bi pobjeda od najmanje 3 pogotka na gostovanju kod njih kako bi izbjegli plasman na predzadnje mjesto koje drži Zadar koji u dosadašnjem dijelu prvenstva nije osvojio niti jedan bod.

Poredak za plasman skupine 1 – 6 mjesto:

Mladost 39, Jug AO 39, Jadran 36, Primorje 27, Mornar 18, Solaris 18

Skupina za plasman 7 – 11 mjesto:

Medveščak 21, POŠK 15, KPK 10, Galeb MR 10, Zadar 1952 0.

Lista strijelaca:

41 – Fatović

40 – Merkulov

37 – Brubnjak

32 – T. Fabris

31 – Marinić-Kragić

J. K.