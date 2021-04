NERETVANSKI DVOJAC – Ne ispušta vrh 3. HNL-Jug

Odigrane su utakmice 21. kola 3. HNL-Jug na kojima su uspješnije bile domaće momčadi koji su izborile 6 pobjeda. Jedan susret završen je neriješenim rezultatom dok su u jednom slavili gosti. Vodeći na ljestvici Jadran Lp na svom je terenu dočekao Primorac iz Biograda na moru, a od prvih minuta obje momčadi tražile su tri boda. Na kraju su slavili plavi s ušća Neretve ne puštajući tako vrh trećeligaškog juga. Neretvanac je upisao treću uzastopnu pobjedu, na njegovoj Podvornici kad se čekao posljednji sučev zvižduk Lukić glavom postiže pogodak za veliko slavlje Opuzenaca koji ostaju drugi sa bodom manje od lidera.

Zmaj i Zagora u Makarskoj su podijelili bodove, a na kraju jedni i drugi mogu biti zadovoljni konačnim rezultatom. Nakon osam uzastopnih pobjeda na domaćem terenu „crveni“ su u zadnja dva kola osvojili po samo bod. Je li to naznaka male krize, vidjet će se u idućim utakmicama na GSC-u. Baškovoška Urania s minimalnim rezultatom savladala je GOŠK Dubrovnik u Baškoj Vodi, a s tri osvojena boda igrači Vinka Begovića probili su se na peto mjesto. Hrvace su potopile goste s Korčule koji su se u prvom poluvremenu još dobro držali. U nastavku su bili izloženi velikom pritisku domaćih kojem se nisu uspjeli othrvati. OSK se nakon visokog poraza u prošlom kolu iskupio dobrom igrom u ovom, Vodice su se kući vratile s četiri lopte u mreži svog vratara Mihaljevića. Veliku i važnu pobjedu izborio je Kamen na svom terenu protiv Hrvatskog viteza, i tako pobjegli iz zone ispadanja. Bila je to dobra igra sastava iz Ivanbegovine, a režirao ju je njihov kapetan Marin Jonjić. Sloga je u Splitu pomalo neočekivano slavila protiv ambicioznog domaćina kojem ni prednost u prvom poluvremenu nije pomogla da dođe do važnih bodova. U nastavku je momčad iz Mravinaca preokrenula rezultat i nakon zadnjeg sučeva zvižduka burno proslavila novu pobjedu.

Rezultati:

Jadran LP – Primorac 2 : 1, Neretvanac – Uskok 1 : 0, Zmaj M – Zagora 1 : 1, Urania – GOŠK Dubrovnik 1919 1 : 0, OSK – Vodice 4 : 0, Hrvace – Zmaj B 4 : 0, Kamen – Hrvatski vitez 3 : 1, Split – Sloga 1 : 2. Neretva je bila slobodna.

Poredak:

Jadran LP 39, Neretvanac 38, Hrvace 36, Zagora 32, Urania 39, Zmaj M (-1) 29, Uskok 28, Split 27, OSK 27, Kamen 26, Primorac 25, Sloga 24, Neretva 24, Hrvatski vitez 24, Zmaj B 20, Vodice 19, Gošk Dubrovnik 18

Lista strijelaca:

13 – Baldo Cicijelj, Abel Kalfić

10 – Drago Gabrić, Ivan Bubalo, Marko Musulin

9 – Jakov Marinović, Nikola Marić, Luka Vodopija

8 – Mislav Pezo, Domagoj Marušić

7 – Krešimir Luetić, Mario Popić, Ante Kuliš, Kevin Mondziaou

J. Kovačević/Ž. Kovačić