S DVA IGRAČA MANJE – Zmaj u Biogradu osvojio bod

Treća HNL-Jug – 22. kolo

Primorac – Zmaj 1 : 1 (0 : 0)

Biograd. Igralište Silvio i Kazimir. Bez gledatelja.

Sudac: Vlatko Jurešić (Dubrovnik). Pomoćnici: Babić i Palfi.

Strijelci: 1:0 Okechukwu (70.), 1:1 Božić (90.).

Primorac: Stojanov, Brkić, Lokin (od 70. De Angels), Ješe, Vodopija (od 84. Birkić), Klopp, Lazarevski, Reza, Pranić, Okechukwu, Jurišić. Trener: Marko Pinčić.

Zmaj: Jurić, Lozina, Serdarević (od 68. Novak), Tomaš (od 75. Rudelj), Kovačić, Šalinović, Bauk, Damir Rašić (od 75. Gojak), Kirevski (od 62. Božić), Ljubičić (od 46. Omerović), Danijel Rašić. Trener: Darko Vlatković.

Crveni kartoni: Bauk (60. drugi žuti), Omerović (73. psovanje).

Najbolji igrač: Marin Božić (Zmaj).

Zmaj je utakmicu u Biogradu završio s dva igrača manje, ali ga to nije spriječilo da uzme bod pogotkom u zadnjim sekundama susreta. Nakon početnog ispitivanja snaga u kojem su poluprilika imali jedna i druga momčad 20. minuta donosi prvu izgledniju za Primorac, Vodopija je dodao za Jurišića čiji udarac je sjajnom obranom zaustavio Jurić. Još jednom su prijetili domaći , no Vodopija se nije dobro snašao ispred vrata „crvenih“. Na otvaranju nastavka kapetan Makarana Danijel Rašić imao je veliku prigodu za dovesti svoju momčad u vodstvo, ali je vratar domaćih Stojanov izvrsno reagirao i obranio njegov udarac. Josip Bauk isključen je u 60. minuti, ali se u igri ne mijenja ništa. U 70. minuti Primorac dolazi do prednosti, nakon udarca Brkića lopta pogađa gredu, odbija se do Klopa čiji udarac Jurić odbija u gredu, a odbijanac Okechukwu posprema u mrežu za 1:0. Zmaju je u 73. minuti isključen i drugi igrač, radi psovanja Omerović je morao prije vremena u svlačionicu. No, i pored dva igrača manje gosti su u zadnjih desetak minuta opsjedali vrata Stojanova. Takva igra donijela im je veliko veselje na samom isteku sudačke nadoknade kada se pred protivnička vrata preselio i njihov vratar Jurić, na ubačaj Kovačića sa lijevog boka sa 7-8 metara Božić je zakucao loptu u mrežu Primorca za konačnih 1:1. Dugo su igrači Zmaja na igralištu slavili osvajanje boda, ali i kasnije u svlačionici.

Darko Vlatković, trener Zmaja: – Odigrali smo nevjerojatnu utakmicu, rekao bih s filmskim završetkom. Naši igrači odigrali su u Biogradu nezaboravnu utakmicu u kojoj su pokazali kako se brane boje Zmaja. Cijelu utakmicu odigrali smo taktički izvrsno, koncentrirano i hrabro. Inače, vrlo dobri Primorac nije uspio provesti svoj način igre, jer su naši igrači držali kontrolu susreta u cijelosti. Nisu nas omela ni dva isključenja u ostvarenju našeg cilja, a on je bio povratak u Makarsku s pozitivnim rezultatom. Dva igrača manje, pogodak zaostatka i pola minuta do kraja. Težak zadatak, no ne i za naše igrače kojih da je bilo više a ne manje na terenu. Hrabro i taktički mudro napali smo domaćine, stisli ih na njihovoj polovici terena i u zadnjim sekundama utakmice postigli izjednačujući pogodak za veliko slavlje. Čestitam igračima na velikoj hrabrosti, taktičkoj disciplini izvrsnom nogometu. Primorac je iza nas, okrećemo se utakmici protiv Hrvatskog viteza na domaćem terenu, respektiramo ih, ali mi svoj cilj za srijedu znamo i nećemo odstupiti ni za milimetar od njega – kazao je trener Makarana.

Jakov Kovačević