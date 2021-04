NEPOBJEDIVI NA DOMAĆEM TERENU – Zmaj izborio devetu pobjedu na GSC-u

Treća HNL-Jug – 23. kolo

Zmaj M - Hrvatski vitez 2 : 0 (0 : 0)

Makarska. Igralište na GSC-u. Bez gledatelja.

Sudac: Luka Liković (Krvavac) 7,5. Pomoćnici: Radonić i Babić. Delegat: Šoše.

Strijelci: 1:0 Božić (54.), 2:0 Tomaš (90.).

Zmaj: Jurić -, Lozina 7, Serdarević 7 (od 86. Mravičić -), Tomaš 7,5, Kovačić 7,5, Novak 7,5 (od 74. Gojak -), Šalinović 7,5, Rašić 7, Kirevski 6 (od 46. Rudelj 7), Ljubičić 6,5 (od 80. Mihalj -), Božić 8 Trener: Darko Vlatković.

Hrvatski vitez: Ivančić 6,5, Pedišić 5,5 (od 77. Babić -), Klanac 6 (od 63. Surač 6), D. Torbarina 6, Rodić 5,5 (od 46. Kovač 6), Smorković 6, Jurić 6,5, Remšak 6 (od 80. N.Jurjević-Adžić -), J. Jurjević 6, K. Torbarina 5,5. Trener: Kristijan Tuta.

Najbolji igrač: Marin Božić (Zmaj).

Zmaj je zasluženo došao do vrijedne pobjede nad Hrvatskim vitezom, a ovo je bilo deveto slavlje Makarana u dosadašnjem dijelu prvenstva na domaćem terenu. Domaća momčad bila je ukupno bolja u solidnoj predstavi, a drugo poluvrijeme bilo je sadržajnije i kvalitetnije. Makarani su odigrali upravo onako kako su i zamislili, posljedica svega su nova tri boda i ostanak u gornjem domu trećeligaškog redoslijed.

Od prve minute igrači Darka Vlatkovića nametnuli su visok tempo, preselili igru u polje gostiju, ali bez veće opasnosti po njihova vrata. Tek nakon dvadesetak minuta igre Posedarci su uspostavili ravnotežu na terenu, ali ni oni nisu bili napadački raspoloženi. Nakon pola sata igre vratar Ivančić prekršajem je zaustavio napadača Zmaja van kaznenog prostora, domaći su tražili crveni karton, drugog mišljenja bio je sudac Liković i pokazao mu žuti. Kirevski se u 33. minuti našao u dobroj prigodi, no obrana gostiju izbacila je loptu u korner. Završnica prvog djela protekla je u inicijativi „crvenih“ koji su neposredno uoči odlaska na odmor mogli doći do prednosti, ali Kirevski nije bio precizan. Već u prvom ozbiljnijem napadu drugog dijela dvoboja domaći su imali veliku prigodu, začetnik akcije bio je Rašić, a udarac Kovačića zaustavila je obrana gostiju. Makarani su svoju dobru predstavu okrunili pogotkom u 54. minuti, nakon udarca iz kuta kojeg je izveo Kovačić pred vratima gostiju najbolje se snašao Božić i sa 7-8 metara zakucao loptu u mrežu Ivančića za 1:0. Nezadovoljan igrom svoje momčadi trener gostiju Kristijan Tuta napravio je četiri izmjene, ali od toga nije imao nikakve koristi. Pokušaj Lozine u 83. minuti da udvostruči prednost onemogućio je vratar Ivančić. U sudačkoj nadoknadi Zmaj je udvostručio vodstvo, odbijena lopta dolazi do Tomaša čiji udarac završava u vratima Ivančića za konačnih 2:0. U posljednjoj minuti sudačkog vremena gosti su uputili jedinu udarac u okvir vrata domaćih, okršaju dvaju Jurića uspješniji je bio onaj domaći.

Igrač Zmaja Marin Božić nakon utakmice je rekao: “Posrećilo mi se, bio sam strijelac i na ovoj utakmici”

- Zadovoljan sam osvojenim bodovima, u igri je bilo oscilacija i vjerujem da možemo igrati još bolje. U drugom smo poluvremenu igrali bolje, bilo je prilika i za uvjerljiviju pobjedu, ali najvažnije je da smo utakmicu mirno priveli kraju. Meni se posrećilo da i na ovoj utakmici budem strijelac, a važnije od toga mi je da i dalje pobjeđujemo na domaćem terenu. Očekujem da ćemo i u gostima početi pobjeđivati, a gdje će nas to odvesti ostaje za vidjeti.

Jakov Kovačević/IvoR