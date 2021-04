PLOČANI BJEŽE PRATNJI- Fenjer Zmaju iz Blata

3. HNL- Jug, 23. kolo

Makarski Zmaj izborio je devetu pobjedu na domaćem terenu, protiv Hrvatskog viteza pogodcima Božića i Tomaša slavili su s 2:0. Vidljivo je da je novi trener Darko Vlatković razbudio momčad i da nije bilo nekoliko neočekivanih rezultata mogli su ozbiljno ugroziti vodeći Jadran. Među Makaranima i dalje živi nada da se mogu dokopati mjesta koje jamči napredovanje u viši rang natjecanja. Hrvace imaju tri boda više, a to se do kraja prvenstva može nadoknaditi. Probudio se i Split, mrežu Blaćana načeo je 17-godišnji Ante Žužul, sin predsjednika kluba iz Parka mladeži Slavena Žužula. I Split se nada da može prekočiti Hrvace i Zmaja i kroz kvalifikacije se plasirati u Drugu ligu. Neretva je u Metkoviću savladala Primorac iz Biograda na Moru i to preokretom. Gosti su vodili s 0:1, a Pehar i Marić zabili su za 2:1. Jadran LP je jedina momčad lige bez ovoproljetnog poraza, u tri domaće utakmice ostvarili su tri pobjede dok su na tri gostovanja odigrali neodlučno. OSK se brzo oporavio nakon poraza u prošlom kolu na Korčuli, tri pogotka Ivice Bašića bila su dovoljna za tri boda i skok na deveto mjesto na tablici. Ovo je bilo pet pobjeda domaćih momčadi u ovom kolu, a u Hrvacama, Opuzenu i Ivanbegovini pobjede su upisali gosti. Ivo Caput i Baldo Cicijelj režirali su iznenađenje u Hrvacama, tako je Gošk Dubrovnik u samo četiri dana, nakon više od pet mjeseci čekanja upisao ne jednu pobjedu već dvije. Dubrovčani su tako fenjer prepustili Zmaju iz Blata i povećali svoje izglede da i iduće sezone nastupaju na trećeligaškom jugu. Veliko iznenađenje dogodilo se i u Ivanbegovini, Kamen je poražen od Vodica koje nisu imale ni jednu gostujuću pobjedu u ovoj sezoni. Neretvanac je izgubio u Opuzenu od Uranije iz Baške Vode, a gosti su bili bolji sa čak 3:0. Igrači Vinka Begovića tako su prekinuli pobjednički niz plavih sa Podvornice i probili se na šesto mjesto prvenstvene ljestvice.

Rezultati:

Zmaj M - Hrvatski vitez 2 : 0, Split - Zmaj B 3 : 0, Neretva - Primorac 2 : 1, Jadran LP - Sloga 2 : 0, OSK - Uskok 3 : 1, Hrvace - Gošk Dubrovnik 1919 1 : 2, Kamen - Vodice 0 : 1, Neretvanac - Urania 0 : 3

Poredak:

Jadran LP 43, Neretvanac 38, Hrvace 36, Zagora 35, Zmaj M (-1) 33, Urania 32, Uskok 31, Split 31, OSK 30, Sloga 27, Neretva 27, Primorac 26, Kamen 26, Hrvatski vitez 25, GOŠK Dubrovnik 1919 24, Vodice 23, Zmaj B 23

Lista strijelaca:

14 – Baldo Cicijelj,

13 – Abel Kalfić

11 – Marko Musulin

10 – Jakov Marinović, Drago Gabrić, Ivan Bubalo, Nikola Marić

9 – Luka Vodopija

8 – Domagoj Marušić, Ivan Primorac, Mislav Pezo

7 – Stipe Brnić, Krešimir Luetić, Ante Kuliš, Mario Popić, kevin Mondziaou

Iduće kolo – subota 17. o4. 2021.:

Uskok - Split, Gošk Dubrovnik - OSK, Zmaj B - Kamen, Vodice – Jadran LP, Hrvatski vitez – Neretva, Primorac – Zagora

Nedjelja – 18. o4. 2021.

Sloga - Zmaj M, Urania - Hrvace

Jakov Kovačević