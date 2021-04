ANTONIJA RADIĆ BRKAN, KANDIDATKINJA SDP-A ZA DOGRADONAČELNICU – Prioritet je nužno potreban zaokret u razvoju Makarske  

Makarski SDP je u Kalalargi upriličio predstavljanje kandidata za zamjenika gradonačelnika, a potom druženje s građanima na rivi.

Zoran Paunović, kandidat za makarskog gradonačelnika uvodno je na predstavljanju istaknuo:

-Danas sam sretan čovjek jer je SDP jednoglasno potvrdio moj prijedlog i što je to upravo Antonija. Antonija Radić Brkan je osoba visokih moralnih kriterija i iznimno energična, a nadasve posjeduje izuzetnu stručnost – istaknuo je Paunović.

- Raduje me što smo za predstavljanje izabrali Kalalargu, lokaciju koja će nam u daljnjem radu biti jako bitna. Teško je o sebi govoriti, ali mogu reći da nisam dvojila kada me Zoran nazvao jer znam da on ima znanja, posjeduje vještine i poduzetničko iskustvo, iza koga su kvalitetni i dobri projekti. Počašćena sam ovom kandidaturom. Naš rad je komplementaran kada su u pitanju projekti i zajedno ćemo s našim timom koji će biti na listi za Gradsko vijeće i biti naša podrška, stvarati Makarsku kakvom se ponosimo. U zadnjih 18 godina sam upravljajući svojim timom i porojektima stekla veliko iskustvo – istaknula je Antonija Radić Brkan navodeći kako je među ostalim radila i na projektu “Advent u Zagrebu “. Kazala je također da je što se tiče turizma zadnjih 10 godina najviše djelovala u segmentu destinacijskog marketinga, razvoja destinacije, stvaranja novih trendova, sadržaja i doživljaja. Na području Makarske rivijere je radila sa svim hotelskim kućama i hotelijerima tako da jako dobro kaže poznaje kako grad i okolica funkcioniraju, od infrastrukture, turizma, zdravstva i kulture što je sve jako povezano i s turističkim segmentom kojim će se svakako baviti u daljnjem radu.

- Znam što danas znači mladim ljudima krenuti u neki novi posao pokušati stvarari nove vrijednosti i boriti se s administracijom jer sam se i sama nakon faksa prije 18 godina upustila u pustolovinu poduzetništva. Kao buduća dogradonačelnica nastojat ću mladima uvijek biti na raspolaganju. Nadam se da ću opravdati povjerenje i da ćemo zajedno pobrati simpatije sugrađana i formirati novu vlast. Hrabri smo i želimo napraviti promjenu, svakako ćemo raditi na nužno potrebnom zaokretu koji je Makarskoj trenutno prioritet.

Nakon predstavljanja u Kalalargi kandidati SDP a nastavili su druženje s građanima na rivi.

J.Glučina /IvoR