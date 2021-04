ČETVRTFINALE DOIGRAVANJA FUTSAL PRVENSTVA HRVATSKE – Novo vrijeme Apfel – Vrgorac

Borislav Vuković, sportski direktor Novog vremena Apfela: – Očekujem prolaz u polufinale

Ovog vikenda počinje najvažniji dio sezone 1. HMNL – doigravanje. Jedan od četvrtfinalnih parova donosi „svebiokovski“ derbi u kojem će se sastati Novo vrijeme Apfel i Vrgorac, a prva utakmica ovih rivala igra se u subotu u gradu podno Biokova. Makarani su ligaški dio sezone završili na drugom, a „nebeskoplavi“ iz Vrgorca na sedmom mjestu, iako domaći imaju bez sumnje kvalitetniju momčad to u ovim dvobojima ne mora biti i presudno. Najbolji pokazatelj toga su oba prvenstvena poraza momčadi Tea Strunje u regularnom djelu sezone.

Borislav Vuković, sportski direktor Novog vremena iznio nam je podatak kako su ovi derbiji počeli 2005. godine kada su oni ušli u Drugu ligu u kojoj je Vrgorac već bio. Do sada su odigrana 23 službena „svebiokovska“ derbija, a oba sastava na svom kontu imaju po 11 pobjeda, dok je jedan dvoboj završio bez pobjednika. I gol razlika im je ista (72 : 72), no sastav s primorske strane Biokova uspješniji je u utakmicama doigravanja (3:0). Vuković nadalje kaže da njegov klub u dosadašnjem doigravanjima nikad nije ispao u četvrtfinalu, a nada se da neće ni sada. – Cijenimo naše goste i sportske prijatelje, ali u ovom susretu mi smo favoriti i jedino nas zadovoljava pobjeda. Vrgorac je uvijek neugodan protivnik, mi ćemo dati sve od sebe da ih pobjedimo i revanširamo se za prvenstvene poraze. Kao ni veći dio sezone nećemo biti kompletni, od ozljede se još nije oporavio Kazazić, ali i pored toga mi imamo svoj cilj, a to je finale play-offa – na kraju je rekao Borislav Vuković.

Jakov Kovačević