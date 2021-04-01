OBAVIJEST IZBORNIM SUDIONICIMA LOKALNIH IZBORA- Rad Gradskog izbornog povjerenstva u vremenu zaprimanja kandidacijskih lista/kandidatura

Objavio: Datum objave: 17 travnja 2021
OBAVIJEST IZBORNIM SUDIONICIMA LOKALNIH IZBORA- Rad Gradskog izbornog povjerenstva u vremenu zaprimanja kandidacijskih lista/kandidatura
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO  RADI :

-16., 19., 20., 21., 22. 23., 26., 27. travnja  2021. god. – od 8 do 15 sati

-17., 18., 24. i 25. travnja  2021. god. – od 9 do 13 sati

-28. travnja 2021. god.-od 8 do 20 sati

-29. travnja 2021. god.-od 8 do 24 sata.

 OVJERE OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE OBAVLJAT ĆE SE SVAKIM DANOM ZA VRIJEME UREDOVNOG VREMENA IZBORNOG POVJERENSTVA.

SJEDIŠTE GRADSKO IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA MAKARSKE NALAZI SE U ZGRADI OPĆINSKOG SUDA U MAKARSKOJ, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV br.2., MAKARSKA.

U CILJU PROVEDBE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, U SKLADU S PREPORUKAMA HZJZ,

MOLIMO VAS DA SE ZA SVAKU POTREBNU RADNJU (OVJERA OČITOVANJA I DR.) PRETHODNO JAVITE NA SLJEDEĆE KONTAKTNE BROJEVE:

MARIJANA VISKOVIĆ broj mob: 091/761-7997

 

VALENTINA MEDIĆ broj mob: 098/189 -4537

 

KONTAKTNI PODACI IZBORNOG POVJERENSTVA KAO I SVE OSTALE UPUTE I OBRASCI VEZANI ZA PROVOĐENJE LOKALNIH IZBORA  OBJAVLJENI SU NA INTERNETSKIM STRANICAMA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA www.izbori.hr.

 

 

                                      GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

                                                        GRADA MAKARSKE

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