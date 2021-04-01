OBAVIJEST IZBORNIM SUDIONICIMA LOKALNIH IZBORA- Rad Gradskog izbornog povjerenstva u vremenu zaprimanja kandidacijskih lista/kandidatura
-16., 19., 20., 21., 22. 23., 26., 27. travnja 2021. god. – od 8 do 15 sati
-17., 18., 24. i 25. travnja 2021. god. – od 9 do 13 sati
-28. travnja 2021. god.-od 8 do 20 sati
-29. travnja 2021. god.-od 8 do 24 sata.
OVJERE OČITOVANJA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE OBAVLJAT ĆE SE SVAKIM DANOM ZA VRIJEME UREDOVNOG VREMENA IZBORNOG POVJERENSTVA.
SJEDIŠTE GRADSKO IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA MAKARSKE NALAZI SE U ZGRADI OPĆINSKOG SUDA U MAKARSKOJ, KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV br.2., MAKARSKA.
U CILJU PROVEDBE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA, U SKLADU S PREPORUKAMA HZJZ,
MOLIMO VAS DA SE ZA SVAKU POTREBNU RADNJU (OVJERA OČITOVANJA I DR.) PRETHODNO JAVITE NA SLJEDEĆE KONTAKTNE BROJEVE:
MARIJANA VISKOVIĆ broj mob: 091/761-7997
VALENTINA MEDIĆ broj mob: 098/189 -4537
KONTAKTNI PODACI IZBORNOG POVJERENSTVA KAO I SVE OSTALE UPUTE I OBRASCI VEZANI ZA PROVOĐENJE LOKALNIH IZBORA OBJAVLJENI SU NA INTERNETSKIM STRANICAMA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA www.izbori.hr.
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA MAKARSKE