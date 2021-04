NAKON VELIKOG PREOKRETA – Svebiokovski derbi pripao Novom vremenu Apfelu

Prva utakmica četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske u futsalu

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Nikola Jelić i Dino Kramar (oba Varaždin). Treći sudac: Mario Vecko. Delegat: Mišel Kvesić.

Strijelci: 0:1 Bašković (12.-AG), 0:2 Pervan (13.), 1:2 Horvath (29.), 2:2 Brkić (29.), 3:2 Jelavić (40.).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Brkić, Jelavić, Osredkar, Horvath, M. Vuković, Pulinho, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Lasić, R. Gašpar, Rodrigo, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Vrgorac: M. Vuković, Gudasić, Pervan, M. Gašpar, Martinac, Kraljević, Kozarić, Govorko, Marinović, Marlon, Turić, Roskam, Grbavac, Vučić. Trener: Krešimir Čubelić.

Najbolji igrač: Josip Brkić (Novo vrijeme Apfel).

Makarani su u dosta uzbudljivom susretu prve utakmice četvrtfinalnog dijela natjecanja za futsal prvaka Hrvatske u „svebiokovskom“ derbiju nakon dramatične završnice savladali Vrgorac i tako napravili prvi korak prema polufinalu. Početak utakmice obilježio je po nekoliko prilika jednih i drugih, a udarce Martinca i Osredkara obranili su Bašković i M. Vuković. Pulinho se u 6. minuti našao u dobroj prilici, no vratar gostiju nogom izbacuje loptu u korner. Igra se potom primirila, a novo uzbuđenje dogodilo se u 13. minuti. Kozarić je izveo aut za Vrgorac, a lopta se odbila od neopreznog Baškovića i završila u njegovoj mreži za početnu prednost ‘nebeskoplavih’. Domaći se još nisu ni oporavili od šoka, a drugi je došao minutu nakon prvog. Nakon slobodnog udarca kojeg je izveo Martinac lopta dolazi do Pervana koji ju snažnim udarcem sa desetak metara zabija pod gredu nemoćnog Baškovića za 0:2. Nastavak dvoboja obilježila je prigoda Osredkara koji nije bio precizan. Vrgorački Gašpar mogao je povećati vodstvo svoje momčadi u 26. minuti, obrana domaćih spasila se izbacujući loptu u aut. Snagu svog šuta isprobava Jelavić u 27. minuti, vratar gostiju izašao je kao pobjednik ovog dvoboja. A onda su domaći u 29. minuti postigli dva pogotka i poravnali rezultat. Horvath je na dodavanje Brkića savladao M. Vukovića za 1:2, a tek što se krenulo s centra Brkić je ostao sam pred vratima Vrgorca i nije mu bilo teško pospremiti loptu u prazna vrata za 2:2. Domaći su do potpunog preokreta mogli doći u 31. minuti, no udarac Jelavića odsjeo je na gredi gostiju. Brazilski dvojac Pulinho i Rodrigu mogli su se upisati u strijelce u 35. i 37. minuti, ali nišanske sprave nisu podesili i prilike su otišle u nepovrat. Borbeni gosti napravili su peti akumulirani prekršaj u 36. minuti i morali su igrati opreznije kako bi izbjegli izvođenje kaznenog udarca s 10 metara. A u 37. su minuti mogli ponovo doći u rezultatsku prednost, ali je Bašković obranio udarac Gudasića. Suci su u zadnjoj minuti utakmice dosudili šesti prekršaj Vrgorcu, a iz akumulacije Jelavić je poentirao za veliki preokret i slavlje svoje momčadi. Trener Vrgorca Krešimir Čubelić u preostalom je vremenu pokušao igrati sa Gašparom u ulozi vratara igrača, ali takvom igrom nisu uspjeli opasnije ugroziti vrata domaćih.

Nakon završetka utakmice igrači i klupa Vrgorca burno su prosvjedovali na neke odluke sudaca, a posebno na onu iz koje su primili pogodak. Zahvaljujući redarima i prisebnosti nekih sa klupe gostiju do većeg nereda nije došlo. A o tome jesu li odluke sudaca Jelića i Kramara bile ispravne ili nisu zadnju riječ trebao bi dati kontrolor suđenja ove utakmice Andrej Topić.

Ostali rezultati četvrtfinala

Olmissum - Square 2 : 0, Crnica – Alumnus 5 : 4, Fustal – Dinamo – Universitas 3 : 1

Po propozicijama natjecanja za prolaz u polufinale doigravanja klubovima su potrebne dvije pobjede, a u slučaju da oba kluba imaju po jednu treća utakmica igra se na terenu bolje plasirane momčadi. U ovom slučaju prednost domaćeg terena imali bi Novo vrijeme, Apfel, Olmissum, Crnica i Futsal Dinamo. Isto pravilo vrijedi i u polufinalu, dok se u finalu igra na tri pobjede.

Jakov Kovačević/Željko Kovačić