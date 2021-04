IVAN OKMAŽIĆ, ČLAN HRVATSKE BICIKLISTIČKE REPREZENTACIJE – ‘Utrka u Tirolu znak je da ulazim u formu, čeka me Italija’

Nakon uspješnog nastupa u talijanskom Naillsu prošlog vikenda, ove subote se ponovo vozila juniorska UCI serija za MTB bicikliste u austrijskom Tirolu, na stazi blizu Haiminga. Član hrvatske reprezentacije,Ivan Okmažić osvojio je odlično 32. mjesto.

Već sljedeći vikend Ivan nastupa u Italiji, ovog puta juniorske cestovne reprezentacije koju vodi trener Robert Pečnik, a izbornik je Predrag Jokić (koji je prije dvije godine pratio Ivana, kao jedinog biciklističkog predstavnika iz Hrvatske na Olimpijadi mladih u Bakuu).

- Utrka je bila vrlo brza i stvarno teška. Krug je bio 4,5 km i vozilo se 5 takvih krugova. Dodatnu težinu stazi su zadavale strme nizbrdice, što je tražilo veliko tehničku spremnost i odvažnost vozača. Bilo je mnogo korijenja duž cijelog kruga. Nastupili su vozači iz cijele Europe i svita, jer je to bila utrka za juniorski svjetski kup. Od samog starta najjači svjetski juniori su krenuli do daske, uspio sam se malo probiti s obzirom na lošu startnu poziciju (49.) Prva dva kruga nisam mogao naći pravi ritam. No, nakon toga sam se osjećao puno bolje i krenuo sam prelaziti jednog po jednog biciklista. Na kraju sam došao u cilj sprintajući s jednim vozačem. Uspio sam prije njega ući u cilj, te sam zauzeo to vrlo dobro 32. mjesto. Ova utrka je pokazatelj da ulazim u formu i da se rezultati poboljšavaju s utrke na utrku. Za tjedan dana mijenjam biciklu, jer na red dolazi prva cestovna utrka u sezoni.Sada nastup s juniorskom reprezentacijom u Italiji, na međunarodnoj utrci u Coppa Montes -kazao je Ivan nakon naporne utrke.

J.K./BK Makarska