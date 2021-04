SEZONA 2021- Privatni iznajmljivači u Makarskoj otkazali 80 kreveta

I dok u nekim drugim turističkim destinacijama na Jadranu privatni iznajmljivači u izostanku predsezone i u strahu od dolazeće sezone otkazuju pružanja usluga smještaja kako bi izbjegli troškove i dodatno lošiju financijsku situaciju, u Makarskoj to nije drastično.

-Do prije mjesec dana imali smo 80 otkazanih kreveta u privatnom smještaju, što i nije veliki broj s obzirom na postojeće kapacitete.S obzirom na uvjete kod nas ali i u susjednim zemljama nema gostiju u ovo vrijeme predsezone, ali nadamo se da će polovinom lipnja krenuti s last minut rezervacije. Nadamo se da ćemo ove godine biti dobro posjećeni u srpnju, kolovozu i rujnu, te ostvariti oko 60 % turističkih noćenja od ostvarenih u 2019. što bi bilo za desetak posto više nego prošle godine, kaže Hloverka Novak Srzić, direktorrica Ureda Turističke zajednice grada Makarske i dodaje kako će veća procijeplenost za sve one koji se bave turizmom i antigensko testiranje a koje je omogućilo Ministarstvo rezultirati dobrom situacijom u sezoni 2021.

J.Glučina

,