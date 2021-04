Zbog neodgodivih radova na vodoopskrbnom sustavu dana 22. travnja (četvrtak) 2021. godine u vremenu od 9 do 12 sati doći će do prekida u opskrbi pitkom vodom u Makarskoj i to na području između Zagrebačke i Vukovarske ulice do Ličke i Hvarske ulice, obavještavaju iz Gradskog centra Osejava Makarska.

MP