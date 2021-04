NA TERENIMA MAKARSKOG GSC-A Pripremaju se atletičari iz Slovenije, Slovačke i Litve

U vrijeme kada je pandemija koronovirisa bila na vrhuncu svijet sporta je stao, i nije se znalo kada će se pokrenuti. Pa su tako sportska borilišta diljem svjeta bila zaključana, a nije se znalo kada će se otvoriti. Odlukom Stožera civilne zaštite RH sredinom siječnja ove godine prvo su na otvorenim terenima kliubovi mogli trenirati, a početkom veljače i u dvoranama i bazenima. Ta odluka donjela je veliko olakšanje i zadovoljstvo sportskim klubovima u cjeloj državi, a uz pridržavanje svih zaštitnih mjera i makarski klubovi su počeli sa treninzima. Uz članove HRNK Zmaja, MNK Novo vrijeme Apfela, VKGaleb MR, AK Sveti Marko i RK Makarska oživjeli su tereni na makarskom Gradskom sportskom centru.Opće je poznato kako je Makarska u vrijeme normalnog bila domaćin mnogobrojnim domaćim i stranim klubovima koji bi svoje zimske pripreme odrađivali u gradu podno Biokova. Od kraja sječnja do sredine veljače ove godine prvi su u Makarskoj svoje zimske pripreme odradili nogometaši NK Rudeša i NK Lučkog, a nakon njih i višestruki prvaci BiH Široki Brijeg. Ovih dana na GSC-u svoje pripreme odrađuju i atletičari iz Slovenije, Slovačke i Litve. Oni se u Makarskoj pripremaju u grupama, a do sada ih je već stotinjak boravilo u gradu podno Biokova. Po riječima ravnatelja JU GSC Joška Kosovića atletičari iz ovih zemalja ukoliko zdravstveno stanje dozvoli pripremali bi se u našem gradu do polovine svibnja. Na raspolaganju su im atletska staza, teretana, bazen i nogometni teren, a smješteni su u makarskim hotelima Biokovo, Osejava i Bonaca. Svoj dolazak najavili su i atletičari iz BiH, Češke i Poljske , i ako se to ostvari prihodi GSC bili bi na jednoj trećini u odnosu na 2019. godinu.

- Zahvaljujem svim sportašima koji su prepoznali uvjete na GSC-u i odabrali Makarsku kao mjesto za održavanje svojih priprema. Uz to i vremenski uvjeti su im išli na ruku, a ne treba zanemariti ni gospodarski doprinos. Jer pored samih natjecatelja tu su njihovi treneri, medicinskia služba, roditelji pa je tako Makarska ovih dana ne samo sportski već i turistički centar Dalmacije – kazao je Kosović.

Jakov Kovačević /Ivor