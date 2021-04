CRVENI KRIŽ MAKARSKA – Obilježili završetak provedbe dvogodišnjeg projekta “Zaželi” u koji je bilo uključeno 113 ljudi

Završetak projekta koji je Crveni križ Makarska vodio u protekle dvije godine obilježen je danas na sastanku partnera u projektu upriličenom sukladno epidemiološkim mjerama.

- Radi se o programu Zaželi realiziranom na području od Brela do Gradca u kojem je bilo uključeno 113 ljudi, u prosjeku 65 korisnika, a u kojem smo zaposlili dvanaest djelatnica od kojih najviše u Makarskoj. Radile su svakodnevno u pomoći starijim i nemoćnim ljudima i socijalno ugroženima. Bila je to kupovina namjernica, hrane, lijekova, obavljali su za korisnike administrativne poslove, pružana im je psiho-socijalna pomoć… Znači uveli smo standard koji je normalan u zapadnoj Europi, a kod nas se nažalost moramo boriti kroz razne projekte kako bi dobili sredstva i mogli pružiti građanima pomoć. Sredstva su dobivena od EU preko Ministarstva rada i socijalne skrbi uz partnera Hrvatski zavod za zapošljavanje. Naime, jedna od pozitivnih nuspojava ovoga programa je bilo zapošljavanje teže zaposlivih skupina žena. Preko Zavoda smo dobili ljude. Centar za socijalnu skrb nam je pomogao u projektu da dođemo do korisnika. Najveći problem je kod nas mentalni sklop ljudi koji se boje tražiti pomoć, koji se stide kada prime pomoć. Moja intencija je da te ljude izolirane, same, koji nemaju pomoć drugih da im budemo ruka pomoći.

Crveni križ Makarska je protekle dvije godine sudjelovao kao nositelj projekta Zaželi i nije se mogao ponovno prijaviti. Danas smo završili naš dvogodišnji projekt i raduje da projekt i dalje živi kroz Udrugu Sunce narednih godinu dana. Mislim da će projekt i dalje trajati. Osim Udruge Sunce koja je dobila taj projekt za grad Makarsku također je i Općina Gradac krenula na svom području, a to bi trebala svaka općina osigurati svojim građanima. Na našu sreću Udruga Sunce je preuzela dio korisnika za grad Makarsku – kazao nam je ravnatelj Crvenog križa Makarska Gloryan Grabner.

Grabner ističe kako je veliki benefit osim aktiviranja žena koje bi se inače jako teško zaposlile da rade dvije godine i taj što su se one i educirale za njegovatelje i asistente u nastavi. Projekt je pomogao mnogima na području koje pokriva CK Makarska te se nadamo da će se netko prijaviti i za treći ciklus projekta na dobrobit građana – dodao je Grabner.

J.Glučina/IvoR