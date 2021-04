JU PARK PRIRODE BIOKOVO OBILJEŽAVA VAŽNE DATUME – Obnovi svoj kvart i najbliže susjedstvo’ izvidnica volonterskoj akciji

Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ i ove godine obilježava značajne datume u zaštiti prirode i okoliša (22.4. Dan planeta Zemlje, 22.5. Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u RH, 5.6. Svjetski dan zaštite okoliša, te Tjedan botaničkih vrtova u svibnju). U sklopu obilježavanja počevši od 22. travnja pa sve do 5. lipnja predvidjeli su niz aktivnosti za različite uzraste i njihovo provođenje on-line kao i u skladu sa epidemiološkim mjerama.

Prva u nizu akcija je „OBNOVI SVOJ KVART I NAJBLIŽE SUSJEDSTVO“ koju organiziraju u suradnji sa Lokalnim volonterskim centrom – Lanterna, Savjetovališta Lanterna iz Makarske.

- Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ nastavlja sa aktivnostima povodom obilježavanja važnih datuma u zaštiti prirode i okoliša koje su sastavni dio ciklusa započetog 2020. godine. Ove godine u suradnji sa Savjetovalištem Lanterna pokrećemo akciju „Obnovi svoj kvart i najbliže susjedstvo“ sa ciljem poticanja svih uzrasta i razina na zajedničko djelovanje za obnovu osjećaja o brizi za planet Zemlju, naš jedini zajednički dom. Kvaliteta našeg života ovisi izravno o stanju okoliša i prirode. Zato svatko treba i može doprinijeti da priroda oko nas bude zdravija i stabilnija te time otpornija na promjene. Jako je puno stvari koje svaki pojedinac može napraviti da poboljša stanje prirode i okoliša! Možemo zasaditi svoj mali vrt, makar i na svom prozoru, posaditi nekoliko stabala, smanjiti proizvodnju kućnog otpada, zasaditi par grmova aromatičnih biljaka koje će privući kukce oprašivače, kupovati proizvode izrađene na ekološki način, proučavati prirodu oko sebe i zapažati promjene u njoj, odgajati djecu da se prirode ne boje, već da je istražuju i uživaju u njoj, smanjiti upotrebu transportnih sredstava koja koriste fosilna goriva, a više ići pješice ili biciklom, upotrebljavati prirodnu kozmetiku… i još mnogo toga – ističu u JU PP Biokovo.

Tema Dana planeta Zemlje, pak, ove godine glasi „Restore Our Earth“ (Obnovimo našu Zemlju), a tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u RH glasi „We’re part of the solution“ (I Mi smo dio rješenja), a i Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se pod istim motom. Unatoč činjenici da smo najvećim dijelom uzrok problema potrebno je osvijestiti da smo i MI dio rješenja! Namjera je prikazati realnost i prisutnost klimatskih promjena svugdje oko nas te njihov neposredni ili posredni utjecaj na sve segmente našeg života, te motivirati na veće zalaganje i promjene koje će doprinijeti boljitku svih nas.

Iz JU Park prirode Biokovo pozivaju na sudjelovanje u akciji „Obnovi svoj kvart i najbliže susjedstvo“. Bilo kao lutajući fotoreporter koji će obići svoj ili susjedni kvart i pronađi komadić ZEMLJE (tla) koji je zapušten, neodržavan, neuredan ili pun različitog otpada, a javna je površina. Posjeti svog starijeg, bolesnog ili nemoćnog susjeda ili sumještana koji živi sam i nema mu tko pomoći, a ima želju urediti zapušteni vrt ili okućnicu, ili pak zapušteni maslinik ili voćnjak fotografirati, navesti točan naziv lokacije i datum fotografiranja, kratko opisati razlog zašto se baš to treba urediti i daj svoj prijedlog kako ga urediti (košnja, piljenje drva, raskrčivanje, čišćenje, okopavanje, odvod i zbrinjavanje krupnog otpada, orezivanje, sadnja, popravak suhozida).

Fotografiju poslati na e-mail ivana.gabric@pp-biokovo.hr najkasnije do 1.5.2021. u 00:00

Lokacije trebaju biti sa područja općina i gradova u čijim granicama se nalazi Park prirode Biokovo (Makarska, Vrgorac, Brela, Baška Voda, Zadvarje, Šestanovac, Zagvozd, Tučepi, Podgora).

Površina treba biti javne namjene ili privatna u vlasništvu obitelji slabijeg imovinskog stanja i starih i bolesnih članova zajednice koji žive sami te nisu u mogućnosti samostalno je urediti, a željeli bi prihvatiti pomoć za uređenje.

- Na temelju pristiglih fotografija i vaših prijedloga povjerenstvo Ustanove u suradnji sa Lokalnim volonterskim centrom – Lanterna, Savjetovališta Lanterna će izvršiti odabir 3 lokacije te izvršiti procjenu potreba i izraditi plan aktivnosti te organizirati i provesti volontersku akciju u ovisnosti o karakteristikama i predloženim opisima za odabrane lokacije (košnja, piljenje drva, raskrčivanje, čišćenje, okopavanje, odvod i zbrinjavanje krupnog otpada, orezivanje, sadnja, popravak suhozida). Maksimalna površina lokacije može biti najviše do 300 m2. Volonterske akcije na 3 odabrana lokaliteta će se provesti u skladu sa epidemiološkim mjerama povodom Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u RH i Svjetskog dana zaštite okoliša u periodu od 22.5. do 5.6. u suradnji sa svim zainteresiranim volonterima, udrugama, pojedincima, tvrtkama, jedinicama lokalne samouprave, komunalnim poduzećima, školama, vrtićima, poduzetnicima, medijima i svima ostalima koje ovim putem pozivamo da se uključe i u skladu sa svojim mogućnostima daju doprinos uspješnoj provedbi ove akcije. Na ovaj način kroz volontiranje aktivno sudjeluješ u obnovi sebe i svoje brige za naš zajednički dom, planet Zemlju. Razvijaš solidarnost, timski rad, a kroz brigu za najslabije članove iz svoje zajednice značajno doprinosiš njenom razvoju. Uključite se i svojim primjerom potaknite i druge. Malim naporom dajte svoj veliki doprinos u ukupnoj zaštiti i očuvanju našeg zajedničkog doma, planeta Zemlje. Nemojte dozvoliti da ostanemo samo uzrok problema jer i MI smo dio rješenja, poručuje u priopćenju JU Park prirode Biokovo – a potpisuje ga Ivana Gabrić, stručna suradnica biolog-ekolog.

