PREDSTAVILA SE NEZAVISNA LISTA ‘AJMO MAKARSKA’ – Kandidat za gradonačelnika Stjepan Zelić i zamjenik Jure Pribisalić najavljuju kvalitetniji život u svim segmentima

- Makarska u posljednjih trideset godina proživljava devastacija u svim segmentima života. Mi smo tim kvalitetnih i stručnih ljudi koji znaju kako to promijeniti. Naš slogan je ‘Ajmo Makarska’ da ne bi bilo ‘ajme Makarska’, istaknula je na svom predstavljanju na brodu Calypso Nezavisna lista ‘Ajmo Makarska’ koja je za kandidata za gradonačelnika i nositelja liste za Gradsko vijeće istaknulaa za zamjenika gradonačelnikaOvom prigodom predstavili su se i ostali članovi tima

- Kao vrhunski sportaš i poduzetnik znam da se samo radom postižu rezultati. Takav ću biti i političar. Nas brine što Makarska nema jasne vizije razvoja, a gubi i epitet turističke perjanice. Želimo to promijeniti. Ne želimo da se s našim sudbinama eksperimentira. Kao gradonačelniku u fokusu će mi biti umirovljenici i nezaposleni, o njima cjelogodišnja briga, božićnice i uskrsnice po 500 kuna. Posebnu brigu vodit ćemo o ženama, jer naš je slogan’žena, majka, kraljica, odgajateljica’, a to će se sve odraziti na naknade za novorođenčad koje će iznositi od 4000 do 12 000 kuna jednokratno, zavisno o broju djece. Povećat ćemo studentske stipendije. I nismo protiv moratorija na gradnju, ali tražit ćemo izmjenu Županijskog prostornog plana, poručio je Zelić.

U svom predstavljanu Pribisalić je podsjetio da je bio gradski vijećnik, mislio da se neće više baviti politikom, ali ‘vratio’ se politici da se ona ne bi bavila njime. Makarsku vidi kao grad u kojem ljetuju dobrostojeći turisti. Zalagat će se za jedno smjenski rad u školama, izgradnju vrtića na Istoku, a za sport će ‘Ajmo Makarska’ ponuditi strategiju razvoja. Naš program je ambiciozan ali realan, istaknuo je Pribisalić.

J. Morović/IvoR