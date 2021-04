TEO STRUNJE, TRENER NOVOG VREMENA APFELA, USUSRET DRUGOJ UTAKMICI DOIGRAVANJA ZA PRVAKA HRVATSKE – Očekujem da dvokorakom izborimo polufinale

Uzvratne utakmice četvrtfinala doigravanja za malonogometnog prvaka Hrvatske ravnomjerno su se rasporedili, dvije su se igrale sinoć, a dvije su večeras. Olmissum i Futsal Dinamo dvokorakom su izborili polufinale, a hoće li to poći za rukom Novom vremenu Apfelu i Crnici bit će poznato večeras.

U prvoj utakmici četvrtfinala Novo vrijeme Apfel je na domaćem terenu protiv Vrgorca upisalo minimalnu pobjedu (3:2), a zanimljivo bi moglo biti u uzvratu vrgoračkoj u dvorani Davor Jović. Međusobni dvoboji Vrgorca i Novog vremena dosad su obilovali iznenađenjima i preokretima, a bilo je dramatično i u prvoj utakmici „svebiokovskog“ derbija. Nakon što su gosti imali prednost od 0:2 domaći su u nastavku timskom igrom i borbenim duhom preokrenuli rezultat i došli do pobjede. Ako za tri dana misle ponovo doći na južnu stranu Biokova, Vrgorac u uzvratu mora stvari vratiti na početak. Kako se večerašnji protivnici dobro poznaju, teško je predvidjeti kojim će smjerom krenuti utakmica, a trener Makarana Teo Strunje se nada da će otići na njihovu stranu.

- U Vrgorcu će nas sigurno dočekati na nož jer po njihovom mišljenju bili su oštećeni suđenjem u Makarskoj, a to je njihovo pravo. Ponovo nas čeka teška utakmica kao uvijek kad igraju ova dva kluba, Vrgorac je za naš klub uvijek teško gostovanje, no ja vjerujem u svoje igrače i mislim da dvokorakom možemo dalje. To bi nam bilo izuzetno važno obzirom na potrošenost i ozljede igrača, naš domaćin ima dva reprezentativca (Vuković, Gudasić), a mi nemamo ni jednog i po tom se da primijetiti koliko su oni dobra momčad. Kroz sezonu smo se naučili boriti u svakoj utakmici, a tako će biti i večeras. O trećoj utakmici i ne razmišljam, naša momčad ima naviku pobjeđivanja, a to ćemo potvrditi i u Vrgorcu – kazao je Teo Strunje.

