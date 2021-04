ZMAJ – Ostali žedni pored Vodica

3. HNL – Jug – 25. kolo

Zmaj M – Vodice 1 : 1 (0 : 0)

Makarska. Igralište na GSC-u. Bez gledatelja.

Sudac: Lukša Klaić (Konavle) 7,5. pomoćnici: Trković i Babić.

Strijelci: 1:0 Rudelj (46.), 1:1 N. Marić (74.).

Zmaj: Brkulj -, Omerović 6, Tomaš 6 (od 69. Mihalj -), Kovačić 7, Šalinović 6,5, Bauk 7, Damir Rašić 6,5 (od 81. Lozina -), Kirevski 6 (od 46. Rudelj 7), Ljubičić 6 (od 46. Gojak 6,5), Danijel Rašić 6,5, Božić 6,5. Trener: Darko Vlatković.

Vodice: Mihaljević 7, Ledenko 6 (od 41. Martinović 6), Spahija 7, Sarić 6,5, Prpić 7, N. Marić 7,5 (os 90. Šare -), Španja 6,5, I. Marić 6, Munega 6 (od 59. Tabula 6), Petričević 6 (od 59. Barišić 6), Mena 6,5.Trener: Marko Pinčić.

Najbolji igrač: Nikola Marić (Vodice).

Zmaj i Vodice u Makarskoj su odigrali borbenu i neizvjesnu utakmicu, a s osvojenim bodom zadovoljniji mogu biti gosti. Prvih petnaestak minuta utakmice igralo se između kaznenih prostora i bez ozbiljnijih prijetnji po vratare Brkulj i Mihaljevića. Prvi su zaprijetili domaći, Kovačić je ubacio sa dsenog boka u 17. minuti pred vrata Vodica, no Tomaš se nije najbolčje snašao i prilika je otišla u nepovrat. Kovačić je u 22. minuti prošao po lijevom boku i ubacio pred vrata gostiju, udarac Tomaša s desetak metara Mihaljević brani, odbijena lopta dolazi do Kirovskog čiji udarac sa 7-8 metara sjajnom obranom zaustavlja vratar gostiju. Omerović solo prodor u 32. minuti završava udarcem, a Mihaljević loptu izbacuje u korner. U 36. minuti pucao je Kovačić, Mihaljević odbija loptu koja dolazi do Tomaša koji iz izgledne prigode ne uspjeva poentirati. Završnica prvog poluvremena protekla je u inicijativi Makarana koji su imali veći posjed lopte, ali na odmor se otišlo bez pogodaka. Trener Zmaja Darko Vlatković dvostrukom je izmjenom u nastavku pokušao pojačati napad i pogodio. Tek što se krenulo s centra Rudelj je s dvadesetak metara snažnim i preciznim udarcem matirao nemoćnog gostujućeg vratara za 1:0. Vodice su tek u 68. zaprijetile, ali Mena nije ozbiljnije ugrozio Brkulja. Nakon toga gosti su počeli ozbiljnije prijetiti i ugrožavati vrata domaćih, a rezultat su poravnali u 74. minuti. Nakon ubačaja Prpića Nikola Marić glavom zabija za 1:1. Zmaj je do kraja utakmice sve snage usmjerio u napad, a pokušaji Božića u 79. i Gojaka u 87. minuti nisu bili ozbiljna prijetnja za vratara gostiju. Duboko u sudačkoj nadoknadi meč loptu imao je Španja čiji udarac na sreću domaćih nije bio precizan.

Miro Kovačić, igrač Zmaja: – Čestitam suigračima na uloženom trudu i zalaganju mislim da smo dali sve od sebe. Imali smo više izglednih prigoda i šteta je što nismo iskoristili još koju. Šteta, trebali smo uzeti sva tri boda, U idućem kolu koje se igra već u srijedu idemo na Korčulu, učinit ćemo najviše što možemo kako bi tamo ostvarili pozitivan rezultat.

Jakov Kovačević/ IvoR