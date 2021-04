NAKON DRAME I PRODUŽETAKA – Igor Osredkar odveo Novo vrijeme u polufinale play-offa

Futsal, četvrtfinale doigravanja, 2. utakmica

Vrgorac – Novo vrijeme Apfel 4 : 5 (4 : 4)

Vrgorac. Dom športova Davor Jović, junak Domovinskog rata. Bez gledatelja.

Suci: Krešimir Grgurević i Tomislav Katinić (oba Slavonski Brod). Treći sudac: Duvnjak. Delegat: Grabovac.

Strijelci: 1:0 Govorko (17.), 1:1 Osredkar (21.), 1:2 Osredkar (24.), 2:2 Gašpar (26.), 3:2 Gašpar (28.), 4:2 Gudasić (28.), 4:3 Pulinho (33.), 4:4 Kazazić (35.), 4:5 Osredkar (42.).

Vrgorac: M. Vuković, Kraljević, Gudasić, Kozarić, Dragičević, Govorko, Gašpar, Marlon, Marinović, Pervan, Martinac, Roskam, Turić, Vučić. Trener: Krešimir Čubelić.

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Ma. Vuković, Paulinho, Brkić, Jelavić, Osredkar, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Lasić, Gašpar, Rodrigo, Horvath, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Igrač utakmice: Igor Osredkar.

Prva utakmica: Novo vrijeme Apfel – Vrgorac 3 : 2

Akumulirani prekršaji: Vrgorac 9 (5+4), Novo vrijeme Apfel 8 (4)

Žuti kartoni: Gašpar, Marinović, Dragičević (Vrgorac), Brkić, Kazazić (Novo vrijeme Apfel).

U izuzetno dramatičnoj utakmici u dvorani Davor Jović u Vrgorcu tek nakon produžetaka Novo vrijeme Apfel je tek nakon produžetaka izborilo polufinale doigravanja za futsal prvaka Hrvatske. Nakon dva preokreta za dobit pobjednika „svebiokovskog“ derbija moralo se igrati dodatnih 10 minuta u kojima je Igor Osredkar donio pobjedu Novom vremenu. Iako je bilo prigoda za obje momčadi mreže se nisu tresle do 17. minute, na asistenciju Gašpara Govorko je savladao Baškovića za 1:0. Već na početku drugog poluvremena gosti su poravnali rezultat, udarac Jelavića s desetak metara odbio je Vuković, lopta je došla do Osredkara koji zabija za 1:1. Makarani do potpunog preokreta dolaze u 24. minuti kada je Bajrušović izveo udarac iz kuta, a Osredkar volej udarcem posprema loptu u mrežu domaćih za 1:2. Dvije minute potom Vrgorac se vraća u igru, Martinac je bio dodavač, a Gašpar strijelac za 2:2. U novu prednost domaći dolaze u 28. minuti kada je Gudasić ubacio sa desne strane, a spretni Gašpar poentira za 3:2. U istoj minuti novi šok za goste, pogotkom Gudasića Vrgorac je povećao na 4:2. Novo vrijeme nakon toga prelazi na igru s Jelavićem u ulozi vratara-igrača, a takva igra donijela im je smanjenje rezultata u 33. minuti kada je Kazazić proigrao Paulinha koji trese mrežu Marka Vukovića za 4:3. Novo poravnanje rezultata donijela je 35. minuta, Kazazić je iskoristio grešku domaćeg vratara i zabio za 4:4. Rezultat se do kraja nije mjenjao pa su se morali igrati produžeci koji su odlučivali koja će momčad doći do pobjede ili će o tome odlučivati rulet šesteraca. U 42. minuti Osredkar je oduzeo loptu domaćim igračima i zabio za 4:5 koje je na kraju donijelo veliko slavlje Makaranima. Pokušaji Vrgorca da do kraja dođu do još jednog poravnanja rezultata nisu urodili plodom, a najveću prigodu za to propustio je Gudasić kada je iz velike prigode pogodio vratnicu gostiju i tako propustio utakmicu vratiti na početak. Na kraju domaći će žaliti za majstoricom u Makarskoj, imali su 4:2 i onda sve prosuli. Kao i u Makarskoj momčad iz Tinova grada vodila je s dva pogotka prednosti (0:2, 4:2), no Novo vrijeme Apfel još je jednom pokazalo kako su u doigravanju uspješnija momčad (5:0). Novo vrijeme Apfel zasluženo se plasiralo u polufinale doigravanja, a protivnik će im biti šibenska Crnica koja je bila uspješnija od Alumnusa. Drugi par čine Olmissum i Futsal Dinamo koji su pobijedili Square i Universitas.

Jakov Kovačević