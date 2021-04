TABLICA – Sloga pregazila Neretvu, u derbiju Neretvanac slavio u Hrvacama

3. HNL-Jug, 25. kolo

Gosti su u ovom kolu ubilježili tri pobjede, tri susreta završila su bez pobjednika dok su u dvije utakmice domaće momčadi bile uspješnije. O ovim rezultatima još će se sigurno dugo pričati.

Sloga je u Metkoviću napunila mrežu Neretve, konačnih 0:6 govori sve o zbivanju na terenu. Posebno je realizatorski raspoložen bio Mario Marević koji je čak u četiri navrata tresao mrežu domaćeg vratara Kozine. Drugo iznenađenje je pobjeda Hrvatskog viteza na Borovištu, četiri pogotka gosti rijetko postižu u Unešiću. Zagora je očito u mini krizi, a kad ne igra Gabrić to nije ista momčad. Neretvanac je u derbiju kola slavio u Hrvacama i ogolio sve nade domaćih u visok plasman. Opuzenci imaju najmlađu momčad, ali ni to im nije prepreka da igraju dobar nogomet. Hrvace u zadnje četiri utakmice imaju tri poraza i već su na sedam bodova zaostatka za vodećim Jadranom. Vodice su uzele bod protiv Zmaja u Makarskoj, a za to su najzaslužniji njihov vratar Mihaljević sa nekoliko odličnih obrana i Nikola Marić koji u 75. minuti savladao Brkulja za konačnih 1:1. Makarani su pogotovo u prvom poluvremenu propustili nekoliko izglednih prigoda, a najljepši potez na utakmici je euro pogodak mladog Rudelja koji je nakon ulaska u igru sa dvadesetak metara zakucao loptu u mrežu Vodica. Da je OSK u 77. minuti realizirao kazneni udarac vjerojatno bi sva tri boda ostala na Golim Brdima. Jurendić je igrao rukom u svom kaznenom prostoru i zaradio crveni karton, no vratar Baškovođana Alen Šarić hodžić obranio je udarac Kuliša sa 11 metara. Tri minute potom Uraniji je isključen i Baturina, no i pored toga momčad Vinka Begovića uspjela je osvojiti bod. Treći remi dogodio se u Ivanbegovini, nakon teške i borbene utakmice Kamen i Uskok osvojili su po jedan bod. Split je s glatkih 2:0 slavio protiv Dubrovčana, a „crveni“ su nakon ove pobjede i drugih rezultata, ponovo u igri za vrh. Jadran LP je opravdao ulogu favorita, sa četiri pogotka ispratio je Zmaj u Blato. Plavi s ušća Neretve u idućim kolima čeka nekoliko teških utakmica, ali oni su i dalje glavni favoriti za osvajanje prvog mjesta. Utakmica prve i posljednje momčadi lige za Pločane je bila kao jači trening, a kao rijetko kada sudac nije pokazao ni jedan karton igračima obiju momčadi.

Rezultati:

Neretva – Sloga 0 : 6, Zagora – Hrvatski vitez 0 : 4, Hrvace – Neretvanac 0 : 2, Zmaj M – Vodice 1 : 1, OSK – Urania 1 : 1, Kamen – Uskok 1 : 1, Split – GOŠK Dubrovnik 1919 2 : 0, Jadran Lp – Zmaj B 4 : 0

Poredak:

Jadran LP 46, Neretvanac 41, Hrvace 39, Zagora 36, Uskok 34, Split 34, Zmaj M (-1) 34, Sloga 33, Urania 33, OSK 31, Kamen 30, Hrvatski vitez 29, Neretva 28, Primorac 27, GOŠK Dubrovnik 27, Vodice 27, Zmaj B 23

Lista strijelaca:

14 – Baldo Cicijelj, Abel Kalfić

13 – Marko Musulin

11 – Nikola Marić

10 – Jakov Marinović, Mislav Pezo, Drago Gabrić, Mario Marović, Ivan Bubalo

Iduće (27) kolo igra se sutra (28. 04. 2021.), a sastaju se:

Zmaj B – Zmaj M, Uskok – Jadran LP, Urania – Split, GOŠK Dubrovnik – Kamen, Neretvanac – OSK, Hrvatski vitez – Primorac, Sloga – Zagora, Vodice – Neretva

J. Kovačević/IvoR