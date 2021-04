MEĐUNARODNI NOGOMETNI TURNIR MALI ZMAJ – Najvjerojatnije na terenima u rujnu

Makarski HNK Zmaj najavljuje da bi se nakon što su radi pandemije koronavirusa otkazana tri međunarodna nogometna turnira MALI ZMAJ u rujnu ove godine mogao odigrati dvanaesti. Ukoliko zdravstveni uvjeti budu takvi da bi se aktivnosti mogle održati bez ili uz minimalne mjere zaštite turnir bi se održao od 23. do 26. rujna 2021. godine. Na njemu bi nastupili igrači rođeni 2008. i 2011. godine, a po prvi put bi se organizirao i pozivni turnir za djevojčice. U klubu se nadaju da će u rujnu biti povoljni uvjeti za održavanje turnira, a definitivnu odluku donjet će do sredine kolovoza. Prijave i imformacije mogu se dobiti na e-mail: hrnk.zmaj@gmail. com ili na brojeve mobitela 38591/ 091 5354186 Darko Vlatković (voditelj škole nogometa) i 38591/091 5025977 (Petar Talajić (direktor turnira).

J. Kovačević