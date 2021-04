DVOBOJ ZMAJA – Završio bez pobjednika u Blatu

Treća HNL-Jug, 26. kolo

Zmaj B - Zmaj M 1 : 1 (0 : 0)

Blato. Igralište Zlinje. Bez gledatelja.

Sudac: Marko Bilušić (Šibenik). Pomoćnici: Štampalija i Kukulj.

Strijelci: 1 : 0 Protić (53), 1:1 Bukvašević (69-AG)

Zmaj B: Brkić, Sardelić, Poljak, Bukvašević, A. Ercegović, Žanetić (od 84. Kordić), Protić (od 77. Djombi), F. Ercegović (od 71. Ljutić), Marinović, Zubak, Etienne. Trener: Marijan Lamešić.

Zmaj M: Brkulj, Lozina, Serdarević, Omerović (od 87. Mravičić), Tomaš (od 90. Mihalj), Kovačić (od 90. Bekavac)Šalinović, Rudelj (od 71. Kirevski), Bauk, Damir Rašić (od 71. Ljubičić), Danijel Rašić. Trener: Darko Vlatković.

Najbolji igrač: Darko Tomaš

U borbenoj i neizvjesnoj utakmici odigranoj na Korčuli blatski i makarski Zmaj podijelili su bodove, a konačnim ishodom zadovoljniji mogu biti gosti. Blaćani su barem prekinuli seriju loših rezultata, ali i dalje drže fenjer trećeligaškog juga. Makarski Zmaj je remijem na Korčuli skliznuo na 8. mjesto prvenstvene ljestvice, ali razlika između trećeplasiranih Hrvaca i njih je samo četiri boda.

Igrači Darka Vlatkovića bolje su otvorili utakmicu, a u 23. minuti iz izgledne prigode Damir Rašić nije uspio savladati domaćeg vratara Brkića. Etienne je uzvratio nakon pola sata igre, ali je Brkulj bio siguran. Nakon prekršaja na Tomašu sudac Bilušić dosudio je kazneni udarac za goste, no vratar domaćih Brkić obranio je ne baš dobro izvedeni udarac Kovačića sa 11 metara. Do odlaska na odmor mreže se nisu tresle, a u nastavku se nastavilo sa izjednačenom igrom. Domaći Zmaj u vodstvo je doveo mladi Protić kada je u 53. minuti glavom loptu smjestio iza leđa Brkulja za 1:0. Kovačićev ubačaj iz kuta u 69. minuti donio je poravnanje rezultata na ovom susretu nebeskoplavog Zmaja, nesretni Bukvašević ubacio je loptu u vlastitu mrežu za 1:1. Do kraja utakmice domaći su mogli do sva tri boda, no umjesto mreže pogodili su gredu Brkulja. Na kraju se može reći da je ipak uspješno završilo najudaljenije gostovanje makarskog kluba. Brodom Kalipso do Korčule i nazad putovalo se više od osam sati.

J. Kovačević/IvoR