POLUFINALE PH – Crnica slavila u Makarskoj

Prva HMNL – Play off

Novo vrijeme Apfel - Crnica 1 : 3 (0 : 2)

Makarska. Dvorana na GSC-u. Bez gledatelja.

Suci: Ivan Mujan i Edo Vulić. Treći sudac: Mario Budimir. Delegat: Igor Vojković (svi Split)

Strijelci: 0:1 Stojković (10.), 0:2 Šamija (18.), 0:3 Šamija (26.), 1:3 Brkić (40.).

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Brkić, Jelavić, Osredkar, Horvath, M. Vuković, Pulinho, Sokol, Bajrušović, Kazazić, Antunović, Lasić, Rodrigo, Herceg. Trener: Teo Strunje.

Crnica: Bilić, Škugor, Stojković, D. Vuković, Šamija, Đaković, Ćaleta-Car, Subotić, Burčul, Matijević, Žilić, Perić, Radić, Jolić. Trener: Mladen Perica.

Žuti kartoni: Jelavić, Horvat, Brkić (Novo vrijeme Apfel)

Najbolji igrač: Franko Bilić (Crnica).

U prvoj utakmici polufinala doigravanja za futsal prvaka Hrvatske u Makarskoj Crnica iz Šibenika je i treći put ove sezone slavila protiv Novog vremena i tako došla na korak do najvećeg uspjeha u povijesti kluba-finala Play offa. Na početku susreta nadmoć u igri bila je na strani domaćih igrača, no prijetnje Jelavića i Brkića nisu predstavljale veću opasnost po vratara Bilića. Makarani su u 4. minuti imali prvu izglednu prigodu, Pulinho je ubacio za Osredkara čiji udarac sa same gol linije izbacuje Ćaleta Car. Potom se u dobroj prilici našao i Bajrušović, a vratar gostiju Bilić sjajnom obranom najavljuje svoju večer. I kako to obični u nogometu biva kad ne daš onda primiš pogodak. Nakon greške obrane domaćih Mijatović vuče kontranapad, iako je i sam mogao pucati nesebično dodaje loptu Stojkoviću koji zabija za početnu prednost Crnice. Radić je u 14. minuti bio u velikoj prigodi, ali je vratar Bašković obranio njegov udarac. U istoj minuti domaći su mogli poravnati rezultat, ali Brkić ne uspijeva s 3-4 metra ugurati loptu u mrežu Crnice. U 17. minuti gosti su na pet akumuliranih prekršaja pa moraju igrati opreznije kako ne bi domaćima dali priliku da iz akumulacije izjednače rezultat. Pred odlazak na odmor Šibenčani udvostručuju svoju prednost, iz slobodnog udarca koji je izveo Stojković lopta dolazi do Šamije koji preciznim udarcem trese mrežu Baškovića za o:2. Početak nastavka protekao je u velikoj želji igrača Tea Strunje da preokrenu rezultat, ali udarce Pulinha i Jelavića zaustavio je raspoloženi Bilić. Crnica je u 26. minuti postigla i treći pogodak, Šamija je prihvatio i umirio jednu visoku loptu i pored Baškovića ju pospremio u njegovu mrežu za nedostižnih 0:3. Od 29. minute domaći preuzimaju maksimalan rizik igrajući s Jelavićem u ulozi vratara igrača, ali se gosti uspješni brane. Igra s igračem više u polju donijela je nekoliko prilika domćinu, ali udarce Pulinha, Osredkara i Jelavića zaustavio je sjajni Bilić. Osim što je bio nesavladiv Bilić je u dva navrata pokušao sa svojih ubaciti loptu u protivnička vrata, ali je oba puta bio za malo neprecizan. Novo vrijeme Apfel je pred sam kraj utakmice postiglo počasni pogodak kada je Brkić iz blizine poentirao za konačnih 1:3.. Uzvratni susret igrat će se krajem idućeg tjedna, a više puta do sada Novo vrijeme je pokazalo da se zna vratiti iz rezultatskog minusa pa zašto na šibenskom Baldekinu ne bi bilo tako.

J. Kovačević/Ž.Kovačić