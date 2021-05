RAŠIĆI I TOMAŠ – Guraju Zmaj prema vrhu

Treća HNL – Jug, 27. kolo

Zmaj - Uskok 2 : 1 (0 : 0)

Makarska. Igralište na GSC-u. Bez gledatelja

Sudac: Ante Sočo (Stobreč) 7,5. Pomoćnici: Proso i Kukulj. Delegat: Pinjušić.

Strijelci: 1:0 Danijel Rašić (52. – KU), 1:1 Cikojević (59.), 2:1 Danijel Rašić (90.).

Zmaj: Jurić 6,5, Lozina 7, Serdarević 7, Gojak 6,5 (od 70. Mravičić 6,5), Omerović – (od 24. Ljubičić 6, od 86. Mihalj -), Tomaš 8, Kovačić 7,5, Šalinović 7,5, Rudelj 7 (od 86. Kirevski -), Damir Rašić 7,5, Danijel Rašić 8,5. Trener: Darko Vlatković.

Uskok: Milaković 7, Vuknić 6 (od 58. Vujčić 6,5), Kurtović 6,5, Katuša 6,5 (od 63. Duran 6,5), Cikojević 7 (od 87. Pandža -), Šošić 6,5, Teklić 7, Gilić-Kuko 6, Božinović 6, Čubelić 6,5, Božina 7. Trener: Slavka Radić.

Najbolji igrač: Danijel Rašić

Zanimljivu i kvalitetnu utakmicu odigrali su u Makarskoj Zmaj i kliški Uskok, a sva su tri boda sasvim zasluženo pripala domaćoj momčadi. Borbenom i aktivno igrom otvorili su utakmicu jedni i drugi, ali ozbiljnijih prijetnji po vratare Jurića i Milakovića nije bilo u prvih dvadesetak minuta igre. Kovačić je u 28. minuti podvalio loptu za Ljubičića koji se nije najbolje snašao i šansa je otišla u nepovrat. Ni Tomaš u 33. minuti nije bio precizan kao no Teklić u 42. U nastavku susreta Zmaj je imao posjed i prvu veliku priliku koji ne koristi Tomaš kada sa 7-8 metara ne uspijeva ugurati loptu u prazna vrata gostiju. Makarani dolaze do prednosti u 52. minuti, Tomaša je prekršajem u kaznenom prostoru zaustavio Vuknić, a sudac Šočo opravdano je pokazao na bijelu točku. Precizan sa 11 metara bio je kapetan Zmaja Danijel Rašić i doveo „crvene“ u prednost od 1:0. Dvije minute potom nova prilika za podebljanje vodstva imali su domaći, no udarac Kovačića obranio je gostujući vratar Milaković. Klišani su poravnali rezultat u 59. minuti, nakon loše reakcije domaćih igrača Cikojević glavom trese domaću mrežu za 1:1. Igrači Darka Vlatkovića pojačavaju pritisak na vrata gostiju, ali Tomaš u 66. minuti s desetak metara promašuje prazna vrata Uskoka. I gosti su imali svoju priliku u 84. minuti kada je udarac Cikojevića iz blizine zaustavio vratar Zmaja Jurić. Sve promašaje domaći su naplatili u 90. minut, ovoga puta Božina je srušio Tomaša, a sudac Sočo po drugi je put dosudio kazneni udarac za domaće. Udarac Danijela Rašića s „kreča“ završio je u mreži gostiju. Sudac je ponovio udarac radi prijevremenog ulaska u šesnaesterac igrača Zmaja, a drugi pokušaj Danijela Rašića odbio je vratar gostiju. Lopta dolazi do istog igrača koji ju prihvaća i sa 7-8 metara zabija za konačnih 2:1. Zmaj je tako prekinuo seriju od tri utakmice bez pobjede, a odigra li ovako kvalitetno preostale utakmice do kraja sezone plasman u gornji dom prvenstvene ljestvice sasvim je izgledan.

Trener Vlatković: Čestitam igračima, deseta pobjeda na našem terenu

Darko Vlatković, trener Zmaja: – Čestitam igračima na još jednoj izvrsnoj utakmici. Deseta pobjeda ove sezone na našem GSC-u, u susretu, gdje se Uskok pokazao kao vrlo dobar suparnik, ali nedovoljno dobar za odlične zmajevce. Od onih najstarijih do najmlađih juniora, svi su bili izuzetno motivirani i pokazali nogomet na drugiligaškoj razini. Dodatan motiv su nam tzv. „navijači“koji jedva čekaju posrtanje Zmaja, ali smo ih ove sezone puno puta poslali pokisle i tužne kući.

Jakov Kovačević/IvoR