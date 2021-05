JADRAN LP PODEBLJAO PREDNOST – Split treći, Zmaj peti

Odigrano je 27. kolo 3. HNL-Jug u kojem su šest pobjeda ostvarile domaće momčadi, Vodice su izvukle remi na Borovištu, a Urania pobjedu u Ivanbegovini. U derbiju kola Aplit je s minimalnim 1:0 savladao drugoplasirani Neretvanac , momčadi s Parka mladeži ovo je treća pobjeda u nizu koja ih je dovela do trećeg mjesta. Slavlje Splićanima donio je Mario Mornar pogotkom u 89. minuti utakmice. Zmaj je nastavio nepobjedivost u Makarskoj, s 2:1 ispratio je dobri Uskok na Klis. Iako je utakmica odigrana po brzom terenu bila je kvalitetna i visokog inteziteta, a tek je na kraju prelomljena u korist „crvenih“. Sa tri nova boda Zmaj se probio na peto mjesto prvenstvene ljestvice, najzaslužniji za desetu pobjedu na GSC-u bili su dvostruki strijelac Danijel Rašić i Darko Tomaš, no i svi ostali koji su nastupili zaslužuju pohvale za prikazanu igru. Do pobjede je konačno došao i Primorac iz Biogradaiako, su igrali od 39. minute bez isključenog Pavića to ih nije omelo da osvoje zlata vrijedne bodove. Neretva je nagovijestila izlazak iz krize, s uvjerljivih 3:1 u Metkoviću je savladala Zmaja iz Blata koji je jednom nogom već u županijskoj ligi. Sa šest bodova manje i utakmicom više teško Blaćani će teško fenjer prepustiti nekom drugom. OSK je u susjedskom derbiju bio bolji od Hrvaca, a pogodak Duje Tadića još dugo će se pamtiti u Otoku. Nije ni Kamen više što je bio, boidove iz Ivanbegovine nosi tko god se sjeti. Težak finiš sezone čeka igrače Kamena, pogotovo budu li ispadala dva kluba. Baškovođani nastavljaju s toplo-hladno igrama, gube kod kuće a pobjeđuju u gostima. Sa tri osvojena boda zadržali su se u sredini prvenstvene tablice, a uz povoljan raspored mogli bi ugrabiti koje mjesto više. Dva predstavnika Šibensko kninske županije odigrali su susret u kojem nije bilo pogodaka, ali ni od već izglednih prigoda. Zagora je ipak prekinula negativan niz, a s osvojenim bodom zadovoljniji mogu biti gosti iz Vodica. Plavi sa ušća Neretve u županijskom derbiju nadigrali su Dubrovčane i lakše od očekivanog došli do tri boda sa kojima je Jadran Lp povećao prednost na vrhu na šest bodova, a da na vratima GOŠK Dubrovnika nije bio raspoloženi Kristić pobjeda Pločana bila bi još uvjerljivija.

Rezultati:

Split – Neretvanac 1 : 0, Zmaj M – Uskok 2 : 1, Primorac B – Sloga 2 : 1, Neretva – Zmaj B 3 : 1, OSK – Hrvace 2 : 0, Zagora – Vodice 0 : 0, Kamen – Urania 0 : 1, Jadran LP – GOŠK Dubrovnik 1919 n 2 : 0. Hrvatski vitez je bio slobodan.

Poredak:

Jadran LP 50, Neretvanac 44, Split 40, Hrvace 39, Zmaj M (-1) 38, Zagora 37, Sloga 36, Uskok 36, Urania 36, OSK 34, Hrvatski vitez 32, Vodice 31, Neretva 31, Primorac B 30, Kamen 30, GOŠK Dubrovnik 30, Zmaj B 24

Lista strijelaca:

18 – Baldo Cicijelj

15 – Abel Kalfić

13 – Marko Musulin, Mario Marović

12 – Nikola Marić

11 – Jakov Marinović, Mislav Pezo

10 – Ivan Bubalo, Domagoj Gabrić

9 – Luka Vodopija, Ante Kuliš

8 – Stipe Brnić, Domagoj Marušić, Danijel Lukić, Duje Tadić, Zvonimir Teklić, Ivan Primorac

Iduće kolo igra se u subotu (8. svibnja), Zmaj gostuje u Dubrovniku, a ostali parovi su:

Hrvace – Split, Neretvanac – Kamen, Urania – Jadran LP, Uskok – Neretva, Zmaj B – Zagora, Vodice – Primorac, Sloga – Hrvatski vitez.

Jakov Kovačević