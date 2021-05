Obavještavaju se potrošači da će zbog neodgodivih radova na vodoopskrbnom sustavu danas,u vremenu oddoći do prekida u opskrbi pitkom vodom u Makarskoj i to od Starog velikobrdskog puta do Pekare. U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi se odgađaju za idući dan, obavještavaju iz Gradskog centra Osejava Makarska.

MP