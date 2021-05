IZBORILI OSMINU FINALA KUPA – Zmaj slavio u Dugom Ratu

Orkan – Zmaj 0 : 1 (0 : 1)

Dugi Rat. ŠRC Dalmacija. Bez gledatelja.

Sudac: Mario Soldić (Hrvace).

Strijelac: 0 : 1 Kirevski (45)

Orkan: Zemunik, Voloder, Garac, Bekavac (od 78. Mladin), Mandurić, Batinović, F. Ivanišević (od 63. Erceg), Ercegović, Klarić, A. Ivanišević, Baraban.

Zmaj: Jurić, Antunović, Mravičić (od 71. Radić), Pear, Serdarević (od 46. Puharić), Rudelj (od 46. Biličić), Bekavac, Kirevski, Mihalj, Ljubičić (od 35. Čović), Božić (od 46. M. Rašić).

Najbolji igrač: Toni Kirevski.

Zmaj je slavio u Dugom Ratu nad domaćim Orkanom u utakmici 1/16 finala kupa NS ŽSD i tako izborio plasman u iduću rundu natjecanja. Prve minute u seniorskom dresu za Zmaj su odigrali kadeti i juniori (Marko Rašić, Toni Puharić, Lovre Čović) koji su se pridružili Antunoviću, Mravičiću, Mihalju i Biličiću koji su već prije debitirali , a još juniori Serdarević i Rudelj već su otprije standardni igrači prve momčadi „crvenih“. Također je trener Darko Vlatković na travnjak ŠRC Dalmacije uz njih izveo i one sa manjom minutažom i tako odmorio većinu prvotimaca kako bi što odmorniji dočekali iduće prvenstvene nastupe. Makarani su na otvaranju susreta mogli do prednosti, ubačenu loptu Ljubičića prihvatio je Mihalj čiji udarac brani domaći vratar Zemunik.Potom je snagu svog šuta isprobao Bekavac čiji snažni udarac nije bio precizan. Domaći uzvraćaju u 10. minuti preko Batinovićačiji udarac nije bio veća opasnost za Jurića. U 15. minuti Orkan je mogao do prednosti, no udarac Ivaniševića odsjeo je na gredi Zmaja. U 35. minuti igre ozljedio se Ljubičić, a svoj premijerni nastup u dresu Zmaja upisao je još kadet Lovre Čović. Pred odlazak na odmor gosti dolaze do prednosti, Antunović je bio asistent a Kirevski glavom strijelac za 0:1. Dugoraćani su u 60. minuti imali dvije prigode za poravnati rezultat, ali je udarce Ivaniševića i Batinovića obranio Jurić. Na samom isteku dvoboja Zmaj je mogao podebljati prednost kada se Lovre Čović našao sam ispred Zemunika, a njegov udarac završio je izvan okvira vrata domaćih. Zmaj se ovom pobjedom plasirao u 1/8 finale Kupa, a prvenstvenu utakmicu protiv GOŠK-a u Dubrovniku igra već u subotu 8. svibnja.

Jakov Kovačević /arhiva MP