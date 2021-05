MATE VUKOVIĆ, KAPETAN NOVOG VREMENA APFELA, UOČI UTAKMICE SA CRNICOM ‘Očekujem pobjedu u Šibeniku i povratak polufinalne serije u Makarsku’

Druga utakmica polufinala doigravanja za futsal prvaka Hrvatske: Crnica – Novo vrijeme Apfel

Danas su na rasporedu uzvratni susreti polufinala doigravanja za prvaka Hrvatske, a na Baldekinu Crnica je domaćin makarskom Novom vremenu Apfelu. U prvoj polufinalnoj utakmici Šibenčani su u Makarskoj savladali prošlosezonske finaliste rezultatom 1 : 3, a tom pobjedom Crnica je jednom nogom zakoračila u finale.

A da bi došli do najvećeg uspjeha u povijesti kluba trebat će im pobjeda u večerašnjoj utakmici. Može li momčad Tea Strunje zaustaviti Crnicu i slaviti u Šibeniku te izboriti majstoricu u Makarskoj pitali smo kapetana makarske momčadi Matu Vukovića koji je kazao: – Ovo je za nas utakmica biti ili ne biti, ukoliko pobijedimo što je želja svih nas imamo još jednu utakmicu u Makarskoj. Da smo mogli bolje u prvoj utakmici jasno je, ali tek smo na pola puta i možemo stvari preokrenuti u svoju korist. Samo smo fokusirani na ovaj dvoboj, još nije sve gotovo i vjerujem da možemo u finale. Želimo li produžiti naš san o finalu moramo pobijediti, mi ćemo dati sve od sebe a hoće li to biti dovoljno znat će se nakon završetka utakmice. Vuković je zatim nastavio, Crnica nije poražena na domaćem terenu već dugo, a očekujem da im mi prekinemo taj niz nepobjedivosti u Šibeniku. U prvoj utakmici ni sreća nije bila na našoj strani, a očekujem da nam bude saveznik u drugoj. Imamo problema s ozljedama igrača, Bajrušović, Rodrigo i Kazazić nisu u optimalnom stanju, no ja očekujem da će oni i pored toga zaigrati i ostaviti srce na terenu kako bi pridonijeli uspjehu našeg kluba. Brkića neće biti radi trećeg žutog kartona, ali na muci se poznaju junaci zar ne. Na pitanje o svom prezimenjaku i kapetanu Crnice Draganu Vukoviću skromni i samozatajni Mate je rekao: – O Draganu kao osobi i igraču sve najbolje, ali se ja nadam da će on meni večeras čestitati na pobjedi na kraju je rekao Vuković. Kako se utakmice igraju pred praznim tribinama večerašnju utakmicu navijači jednih i drugih moći će vidjeti u televizijskom prijenosu.

J. Kovačević/Ž. Kovačić