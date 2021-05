MAJSTORICA U MAKARSKOJ – Novo vrijeme Apfel slavilo u Šibeniku

Prva HMNL – 2. utakmica doigravanja

Crnica - Novo vrijeme Apfel 1 : 3 (1 : 1)

Šibenik. Dvorana Baldekin. Bez gledatelja.

Suci: Saša Tomić i Mislav Đeko (Zagreb). Treći sudac: Blažin. Delegat: Doljanin)

Strijelci: 0 : 1 Lasić (6), 1 : 1 Žilić (6), 1:2 Bajrušović (27), 1 : 3 Osredkar (35).

Crnica: Bilić, Škugor, Jelovčić, Subotić, Burčul, Matijević, Stojković, D. Vuković, Žilić, Šamija, Perić, Radić, Kuač, Đaković. Trener: Mladen Perica.

Novo vrijeme Apfel: Herceg, M. Vuković, Jelavić, Sokol, Osredkar, Bajrušović, Kazazić, Antunović, Lasić, Gašpar, Rodrigo, Horvath, Bašković. Trener: Teo Strunje.

Najbolji igrač: Igor Osredkar

Uzvratni susret polufinala doigravanja za futsal prvaka Hrvatske odigran u Šibeniku između domaće Crnice i Novog vremana Apfela iz Makarske zasluženo je pripao gostima. Odluka o drugom finalistu (prvi je Olmissum) bit će poznata idućeg tjedna kada se majstorica igra u gradu podno Biokova. Makaranima su na ovoj utakmici nedostajali ozlijeđeni Pulinho i kartonirani Brkić, dok je domaća momčad nastupila u kompletnom sastavu. Već na početku dvoboja Osredkar izlazi sam ispred Bilića koji brani njegov udarac. Nakon udarca iz kuta Kazazić pogađa unutarnji dio vratnice Bilića, a lopta ne ulazi u vrata domaćih. Crnica je uzvratila u 5. minuti, udarac Šamije sa desetak metara odlazi iznad same grede Hercega. Novo vrijeme Apfel u 6. minuti dolazi do prednosti, domaći su izgubili loptu na svojoj polovici terena, ona dolazi do Lasića koji zabija za 0:1. Radost gostiju nije dugo trajala, Žilićev udarac sa 11-12 metara završio je u mreži Hercega za 1:1. U idućoj minuti domaći su mogli preokrenuti rezultat, no udarac Šamije Herceg izbacuje u korner. Nakon udarca iz kuta lopta dolazi do Matijevića čiji udarac zaustavlja vratnica gostiju. Do kraja poluvremena mreže se više nisu tresle pa se na odmor otišlo rezultatom 1 : 1. Početak nastavka protekao je u pokušaju Jelavića čiji šut brani Bilić, a udarac Šamije trese vratnicu Hercega. Na asistenciju Sokola Bajrušević u 27. minuti sa 7-8 metara trese mrežu Bilića i po drugi put svojoj momčadi donosi prednost. Utakmica je prelomljena na stranu gostiju u 35. minuti kada je na dodavanje Jelavića Osredkar pospremio loptu u mrežu Crnice za konačnih 1: 3. Trener domaćih potom igra sa D. Vukovićem u ulozi letećeg vratara, a s igračem više u polju ne uspijevaju ozbiljnije ugroziti vrata Hercega. Tako je momčad Tea Strunje tek u četvrtom ovosezonskom susretu izborila pobjedu nad Crnicom, a odluka o tome koja će momčad u finale past će nakon majstorice u Makarskoj.

J. Kovačević/Ž. Kovačić