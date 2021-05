TENISAČICA MARIANA DRAŽIĆ, UN-OVA AMBASADORICA ‘ Ponosna sam što predvodim svjetski humanitarni tim ‘Neka ljubav vodi’, sreća nam je nahraniti gladnu djecu’

Rođena Makarka 26-godišnjaigra tenis od svoje osme godine, a u posljednjih petnaestak mjeseci aktivno se uključila i u humanitarni rad. Sportski gen naslijedila je od oca, bivšeg igrača Hajduka i reprezentativca Hrvatske Darka Dražića, a već od rane mladosti željela je pomagati gladnoj, siromašnoj djeci svijeta. Mariana je cijelu tenisku karijeru provela na ITF razini, ali se još uvijek nada proboju na WTA razinu. Među juniorkama je bila među dvadeset najboljih u Europi, nastupala je za sve mlađe uzrasne kategorije reprezentacije Hrvatske (U-12, U-14, U-16) kao i za juniorsku Fed kup selekciju. U pojedinačnoj konkurenciji trenutno je na 937. na svijetu, a najbolji plasman bio joj je 692. mjesto. Zadnjih godina više igra u parovima u kojima je osvojila 13 ITF naslova i plasirana je na 682. mjesto. U 2019. godini bila je najuspješnija tenisačica u parovima Hrvatske i među 500 na svijetu. Žao joj je što je izbornica Iva Majoli ne vidi kao članicu reprezentacije, ali se nada da će joj se ipak ispuniti najveća sportska želja – zaigrati za državnu izabranu vrstu.

Drago joj je da je postala je ambasadorica UN-ova projekta World Food Programme (EEP) koji osigurava obroke za djecu iz najugroženijih dijelova svijeta. Marijana Dražić na čelu je tima koji je do sada prikupio 43 000 obroka za djecu iz Sirije, Libanona i Afrike.

- Predvodim tim koji se zove „Let love lead“ (Neka ljubav vodi), a bilo tko može sudjelovati ako skine mobilnu aplikaciju UN-a i donira koliko hoće i može. Jedan obrok košta 80 centi, donacije mogu biti dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje, pojašnjava Mariana.

Cijela ova priča odvija se virtualno, putem aplikacija, a njezin tim sve je brojniji.

- U mome timu ima oko 1 200 ljudi, a ima i onih koji doniraju, a nisu službeno dio tima. Ovo je prva aplikacija koja na taj način prikuplja hranu za gladnu djecu svijeta i područja pogođena prirodnim katastrofama, kaže s velikim ponosom.

Ističe podatak kako je ovaj projekt dobio prošle godine Nobelovu nagradu za mir, a ona se odrekla svog djela novčane nagrade u korist potrebite djece svijeta. Nogometaš Gianluigi Bufon, pjevačica Cristina Aguilera neki su od neki su od ambasadora ovog projekta, također i glumica Bojana Gregorić-Veizović iz Hrvatske, a podršku daju i neki sportaši iz Hrvatske (Marko Rog, Filip Zupčić, Šime Vrsaljko, Filip Bradarić).

- Imam uvid u to kamo hrana ide i tražila sam da to bude najviše Sirija i Libanon, ali i neke siromašne afričke države. Hrana se u paketima izbacuje iz aviona, je radi epidemioloških mjera trenutno nije moguće obići te zemlje, ali je to u planu. Radi toga je ova aplikacija i osmišljena, sigurno bi posjet nas ambasadora dao poticaj tim ljudima i da vide kako netko stoji iza ove cijele priče. Akcija ide dalje, uskoro ću postaviti novi izazov, a to je 5 000 obroka za lipanj. Ova aplikacija do sada je prikupila preko 90 miliona obroka – radosna je Mariana.

Osim zbog koronavirusa prošla godina nije joj bila za pamćenje.

- Ostala sam bez tri drage osobe. Ive Valentine Tomaša, bivšeg igrača Hajduka, fizioterapeuta i očeva prijatelja Domenika Sizgorea, a često mi je pomagao, i Nediljka Metera, koji je sa mnom od mojih početaka radio na teniskim terenima u Makarskoj. Zato sam njima posvetila, u zahvalu i sjećanje, svoju titulu u parovima u Turskoj – sjetna je Mariana.

Jakov Kovačević