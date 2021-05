DUJE BAJRUŠOVIĆ – Odveo Novo vrijeme Apfel u finale

FUTSAL – Prva HMNL – Play off (treća utakmica)

Novo vrijeme Apfel - Crnica 3 : 1 (0 : 0)

Makarska. Dvorana na GSC. Bez gledatelja.

Suci: Vedran Babić i Ivan Mujan (oba Split). Treći sudac: Duvnjak. Delegat: Kvesić.

Strijelci: 1:0 Jelavić (22), 1:1 Matijević (35), 2:1 Bajrušović (35), 3:1 Bajrušović ( 37).

Novo vrijeme Apfel: Herceg, Brkić, Jelavić, Osredkar, Bajrušović,, M. Vuković, Sokol, Kazazić, Antunović, Lasić, Gašpar, Rodrigo, Horvath, Bašković. Trener: Teo Strunje.

Crnica: Bilić, Stojković, D. Vuković, Radić, Ćaleta-Car, Jelovčić, Škugor, Subotić, Burčul, Matijević, Žilić, Perić, Đaković. Trener: Mladen Perica.

Crveni karton: Mladen Perica – 28 (Crnica)

Najbolji igrač: Duje Bajrušović.

Novo vrijeme Apfel je u trećoj utakmici polufinala doigravanja futsal prvenstva Hrvatske u kvalitetnoj i borbenoj utakmici pobjedilo šibensku Crnicu i tako se plasiralo u finale play off. Ovo će biti četvrto uzastopno finale koje je izborilo makarska momčad, a protivnik će im biti kao i prošle sezoni Olmissum iz Omiša.

Već u prvoj minuti gosti su bili u prigodi, nakon udarca iz kuta lopta dolazi do Radića čiji udarac nije bio veća prijetnja za Hercega. Uzvratio je Kazazić, a vratar gostiju bio je na visini zadatka. Pokušaj Osredkara u 4. minuti zaustavio je Bilić. Šamija se u 5. našao u izglednoj šansi, no nije bio precizan. Mladi Lasić se u 8. minuti našao sam ispred Bilića, ali ni on nije bio precizan. U istoj minuti nova prigoda za Šibenčane, D. Vuković je izbio sam ispred Hercega koji upisuje prvu veliku obranu. Domaća momčad mogla je do prednosti u 17. minuti kada je Jelavić u kaznenom prostoru dodao za Osredkara čiji udarac je otišao pored vrata Crnice. Do kraja poluvremena mreže se nisu tresle pa se na odmor otišlo rezultatom 0:0.I početak nastavka bio je uzbudljiv, udarac Subotića u 22. minuti obranio je Herceg. Novo vrijeme Apfel u 22. minuti dolazi do prednosti, Jelavić je neočekivano pucao sa 7-8 metara i pospremio loptu u mrežu u gostujuću mrežu. U istoj minuti dobra prilika za goste, ali oštar udarac Matijevića ne predstavlja veću opasnost za Hercega. Kazazićev pokušaj u 28. minuti bio je neprecizan, a radi učestalog prigovaranja na odluke sudaca isključen je trener Crnice Mladen Perica-Štrle. Gosti su bili blizu izjednačenja u 33. minuti, a udarac Šamije zaustavila desna vratnica Novog vremena. Dvije minute potom gosti su poravnali rezultat, Šamija je bio asistent a Matijević strijelac za 1:1. Veselje gostiju nije trajalo dugo, nakon udarca iz kuta pucao je Bajrušović a lopta je prošla kroz ruke iznenađenog Bilića za 2:1. Crnica od tada prelazi na igru sa Draganom Vukovićem u ulozi vratara-igrača, ali ne uspjeva ozbiljnije ugroziti vrata Hercega. Naprotiv, primili su još jedan pogodak u 37. minuti. Bajrušović je u svom polju oduzeo loptu Subotiću i u brzom kontranapadu izbio pred prazna vrata gostiju i sa lakoćom poentirao za konačnih 3:1. Momčad Tea Strunje nakon pobjede u Šibeniku još je jednom pokazala da su specijalisti za igranje majstorica, a junak njhove pobjede bio je iskusni Duje Bajrušović. Tragičar je bio vratar Crnice Franko Bilić koji nije najbolje intervenirao kod udarca Jelavića, a o pograšci za vodeći pogodak Bajrušovića da i ne govorimo.

Sada slijedi repriza prošlosezonskog finala, samo se ovoga puta igra na tri pobjede. Početak finalne serije igra se u petak i nedjelju 21. i 23. svibnja u Omišu, a nakon toga finalna serija seli se u grad podno Biokova.

Jakov Kovačević /Ž.Kovačeić