ŠKOLA ROLANJA OLIMPIJAC – Djeca će naredna dva tjedna imati priliku učiti rolanje na igralištu OŠ Stjepana Ivičevića  

Na radost najmlađih u Makarskoj u ponedjeljak starta škola rolanja. Svi oni koji žele svladati osnovna znanja rolanja imat će priliku u naredna dva tjedna. Škola rolanja Olimpijac bit će na igralištu OŠ Stjepana Ivičevića za djecu od 5 do 12 godina. Škola će biti u dva ciklusa po 6 dana u trajanju dnevno po 60 minuta i to od 18 do 19 sati .

Škola je organizirana od 17.-22. svibnja prvi i drugi ciklus od 24. do 29. svibnja. Rolanje je sport koji skladno razvija sve motoričke sposobnosti s naglaskom na koordinaciju i ravnotežu, a uz to je vrlo zdrav, popularan i zabavan. Ako djeca nemaju role omogućen je i najm poručuju organizatori.

J.G. / Š.O.