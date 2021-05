NA POGON RUDELJA I OMEROVIĆA – Zmaju bodovi u susjedskom derbiju

Treća HNL-JUG, 29. kolo

Zmaj M - Urania 2 : 0

Makarska. Igralište na GSC-u. Bez gledatelja.

Sudac: Ivan Vukančić (Benkovac) 7. Pomoćnici: Mijić i Žilić. Delegat: Vučković.

Strijelci: 1:0 Omerović (21.), 2:0 Rudelj (52.).

Najbolji igrač: Antonio Rudelj (Zmaj).

Zmaj: Brkulj 7, Lozina 7, Serdarević 7 (od 59. Gojak 7), Omerović 7,5 (od 75. Mravičić -), Tromaš 7 (od 86. Mihalj -), Kovačić 7,5 (od 86. Kirevski -), Šalinović 7, Rudelj 8, Damir Rašić 7,5, Danijel Rašić 7,5, Božić 7. Trener: Darko Vlatković.

Urania: Šarić Hodžić 7, Ribarević 6 (od 59. Zelić 6), Urlić 6 (od 59. Tomas 6), Baturina 6, Brnić 6,5, Sušić 6, Jurendić 6,5, Ibrahima 5,5 (od 46. Olujić 6), Pejković 6,5, Sikira 6,5, Valenti 6. Trener: Vinko Begović.

Susjedni derbi u Makarskoj odigrali su Zmaj i Urania iz Baške Vode, a u vrlo dobroj igri Makarani su uknjižili tri boda i uzdignuli se prema vrhu prvenstvene tablice. Bila je ovo jedanaesta pobjeda „crvenih“ na domaćem terenu, naizgled uvjerljivu, no bila je to žustra utakmica u kojoj su obje momčadi igrale borbeno i kvalitetno.

Otvaranje utakmice proteklo je u ispitivanju snaga, i bez konkretnih akcija. Prvu izglednu prigodu imali su domaći, udarac Tomaša glavom s desetak metara brani Šarić Hodžić. Uzvratili su gosti u 17. minuti, na dodavanje Brnića Valenti je bio neprecizan. Prvi izravni napad na vrata Uranije donio je Zmaju prednost u 21. minuti, na dodavanje Kovačića precizan je bio Omerović koji sa 10-12 metara posprema loptu u mrežu gostiju. U 31. minuti istakao se vratar Brkulj kada je glavom izbacio loptu van kaznenog prostora ispred nadolazećeg Brnića. Igrači Darka Vlatkovića mogli su podebljati prednost u 34. minuti, nakon snažnog udarca Damira Rašića vratar gostiju loptu nogom izbija u korner. I početak nastavka bio je uzbudljiv, Valenti je na ubačaj Pejkovića loše zahvatio loptu i prilika je otišla u nepovrat. Odmah potom Zmaj je došao do drugog pogotka, Omerović je ubacio u kazneni prostor Uranije, a snalažljivi Rudelj iz teške pozicije zabija za 2:0. Zmaj je u 66. minuti mogao do trećeg pogotka, no udarac Kovačića sa petnaestak metara sjajno je obranio Šarić-Hodžić. Do kraja susreta vidjela se po jedna prilika za pogodak na svakoj strani. U takvoj situaciji najprije se našao Sikira u 78. minuti kada je mlako pucao u Brkulja, i Kovačić u 83. kada je poslužen od Rudelja promašio vrata Baškovođana.

Nakon zadnjeg zvižduka suca Vukančića igrači i stručni stožer Zmaja burno su proslavili pobjedu. Slavlje je nastavljeno u svlačionici iz koje se čula i pjesma razdraganih zmajevaca.

Darko Vlatković, trener Zmaja: “Bili smo motivirani za utakmicu”

Trener Zmaja Darko Vlatković: -Bila je ovo jedna od naših najboljih utakmica ove sezone. Cijela momčad je, od prvog sučevog zvižduka, krenula u utakmicu motivirano, sportski agresivno i taktički disciplinirano. Suparniku nismo dopustili ni djelić terena, te smo bili izrazito nadmoćni tokom cijelog susreta. Četrnaest utakmica za redom s pozitivnim ishodom, odnosno jedanaesta pobjeda, što drugo kazati nego, bravo igrači, bravo Zmaj!

Jakov Kovačević/IvoR