RUKOMET – Pet sekundi dijelilo Makarke od pobjede

Druga HRL- Jug (žene)

Nakon višetjedne stanke nastavljena su rukometna natjecanja u Hrvatskoj, prošloga vikenda igrale su se Prve, a ovog druge lige. Rukometašice Makarske na svom su terenu ugostile ekipu Metkovića, a nakon borbene i neizvjesne utakmice nije bilo pobjednika. Gošće su bolje otvorile utakmicu, nakon početnih 0:1 u 8. minuti već su imale opipljiviju prednost (1:4). S dva pogotka Selak i jednim Bandur domaće su poravnale na 4:4. Mia Bandur u 11. minuti po prvi put dovodi svoju ekipu do prednosti (5:4) . U 22. minuti Metković preokreće rezultat u svoju korist (7:11), a na odmor se otišlo njihovim vodstvom od 9:14. Do novog preokreta dolazi u 44. minuti kada je Matea Selak dovela Makarke do vodstva od 20:19. Od tada se igralo gol za gol, a u 58. minuti Vranješ je pogodila za 27:26. Gošće su do boda došle pet sekundi prije kraja utakmice, kada je Anđela Sušak bila precizna sa 7 metara za konačnih 27:27. Kod Makarske su najefikasnije bile Anđela Kristina Selak sa 7 postignutih pogodaka i Mia Bandur sa 6, kod Metkovki je Anđela Sušak postigla 11, a Petra Obšivač se 7 puta upisala u listu strijelaca.

Hoteli Makarska - Metković 27 : 27

Hoteli Makarska: Bandur 6, Vujčić 1, Vranješ 5, Selak 7, Jurilj 2, Juričić 4, Stipičević, Kajtazi, Ševelj, Ravlić, Šalinović.

Metković: Pranjić, Majić, P. Obšivač 7, Bebić 2, Sušak 11, Laura, Erceg, Družijanić, J. Vidović, Šiljeg 3, Ilić 1, Vatović, Mikulić.

Rezultati: Trogir – Žark Split 19 : 17, Orkan – Petason Vranjic 18 : 28, Marina Kaštela - Zadar 39 : 26, Hoteli Makarska - Metković 27 : 27

Poredak:

Trogir 58 26, Petason Vranjic 26, ŽARK Split 24, Marina Kaštela 15, Split 2010 12, Mewtković 11, Hoteli Makarska 8, Zadar 4, Orkan 4

Iduće kolo: Zadar - Hoteli Makarska.

Jakov Kovačević /Ž.Kovačić